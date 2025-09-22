A la venta en Ibiza una casa de ensueño con gimnasio, cine y discoteca
La villa, de seis habitaciones, se ubica en Can Furnet
El portal inmobiliario Idealista tiene a la venta una espectacular villa de 500 metros cuadrados costruidos y 2.000 metros cuadrados de terreno en Can Furnet, en el municipio de Santa Eulària. Con seis amplias habitaciones, cuatro de ellas con baño propio, cada rincón de esta casa está diseñado para ofrecer comodidad y estilo. El salón, con su moderna cocina amueblada, es perfecto para reuniones y celebraciones.
En la planta baja, hay un gimnasio para mantenerse en forma, una sala de cine para disfrutar de películas y una discoteca para celebrar noches inolvidables. La amplia terraza ofrece vistas al mar y a Dalt Vila.
Cuenta con una gran piscina, acompañada de un jacuzzi de obra. Además, tiene una amplia mesa exterior y barbacoa, ideal para disfrutar de comidas al aire libre en la zona de sombras. Esta propiedad, construida en 2010 y en buen estado, también incluye armarios empotrados, trastero y plaza de garaje.
Su precio de venta es de 4,8 millones de euros.
