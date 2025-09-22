Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un total de 224 sanciones por tirar basura fuera de los contenedores o no separar residuos en Ibiza

Las sanciones, que llegan a los 2.000 euros, afectan tanto a particulares como establecimientos y empresas de diferentes sectores y responden a conductas incívicas

Limpieza de los contenedores de Ibiza

Limpieza de los contenedores de Ibiza / DI

Redacción Digital

El Ayuntamiento de Ibiza ha tramitado un total de 224 sanciones por infracciones relacionadas con el cumplimiento de la Ordenanza municipal de residuos entre el 1 de enero y el 12 de septiembre de 2025. El importe global de las sanciones asciende a 354.865 euros, según han informado desde el Consistorio en un comunicado.

Del total de expedientes, la mayor parte corresponden a infracciones leves (82%), con multas que oscilan entre los 150 y los 600 euros, mientras que también se han impuesto varias sanciones por infracciones graves, con importes de 2.001 euros, así como alguna sanción que llega a los 2.000 euros en casos de mayor repercusión. Además, las sanciones afectan tanto a particulares como establecimientos y empresas de diferentes sectores, y responden a conductas como el abandono de residuos fuera de los contenedores, la carencia de separación en origen o el incumplimiento de las obligaciones de gestión establecidas a la normativa municipal.

Comparativa con 2024

En el mismo periodo del año anterior (enero-septiembre de 2024), el Ayuntamiento de Ibiza interpuso 206 sanciones, con un importe global de 299.907 euros.

Esto representa un incremento del 9% en el número de expedientes y un 18% en la cuantía de las sanciones durante el 2025 respecto a 2024. Este aumento refleja la intensificación de las tareas de vigilancia y control, así como el refuerzo de las campañas municipales para garantizar el correcto uso del sistema de recogida y gestión de residuos.

El cuarto teniente de alcalde y regidor de Gestión Ambiental y Limpieza, Jordi Grivé, ha destacado que estos resultados ponen de manifiesto que es imprescindible la implicación y la colaboración de toda la ciudadanía, así como del tejido empresarial, para conseguir una ciudad más limpia y aseada.

“No es solo una cuestión de normativa, sino también de civismo y de respeto hacia el espacio público que compartimos. Continuam trabajando con campañas de concienciación ciudadana para fomentar buenas prácticas en la gestión de residuos y para que Ibiza, como Ciudad Patrimonio de la Humanidad, esté a la altura de la imagen que merecemos y proyectamos hacia el mundo. Tenemos el orgullo y la responsabilidad de preservar nuestro entorno y nuestro patrimonio, y esto solo es posible con el esfuerzo conjunto de la administración y de la ciudadanía. El objetivo es que cada ciudadano cuide el municipio como si fuera su casa”, ha concluido Grivé.

