Sombrillas gratis de segunda mano para los turistas que llegan al aeropuerto de Ibiza

El aeropuerto de Ibiza ha impulsado la economía circular con la reutilización de sombrillas que habían sido abandonadas.

Según ha informado Aena este lunes en un comunicado, se trata de una innovadora iniciativa de economía circular que permite reutilizar las sombrillas que los pasajeros abandonan en los controles de seguridad o en los mostradores de facturación antes de salir de la isla.

Estos objetos son seleccionados y, si se encuentran en buen estado, se trasladan a la sala de recogida de equipajes.

Con esta acción, el aeropuerto ofrece a los pasajeros que llegan la posibilidad de recoger gratuitamente una sombrilla, promoviendo la reutilización de recursos y la reducción de residuos.

Según Aena, de esta manera el aeropuerto refuerza su compromiso con la sostenibilidad.