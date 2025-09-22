Sombrillas gratis de segunda mano para los turistas que llegan al aeropuerto de Ibiza
El aeropuerto ha puesto en marcha una iniciativa para impulsra la reutilización de sombrillas abandonadas
E.Press
El aeropuerto de Ibiza ha impulsado la economía circular con la reutilización de sombrillas que habían sido abandonadas.
Según ha informado Aena este lunes en un comunicado, se trata de una innovadora iniciativa de economía circular que permite reutilizar las sombrillas que los pasajeros abandonan en los controles de seguridad o en los mostradores de facturación antes de salir de la isla.
Estos objetos son seleccionados y, si se encuentran en buen estado, se trasladan a la sala de recogida de equipajes.
Con esta acción, el aeropuerto ofrece a los pasajeros que llegan la posibilidad de recoger gratuitamente una sombrilla, promoviendo la reutilización de recursos y la reducción de residuos.
Según Aena, de esta manera el aeropuerto refuerza su compromiso con la sostenibilidad.
- Vicent Cardona, Colegio de Ingenieros Industriales: «Una desaladora con un parque solar puede autoabastecerse de energía al 100%»
- La perrita Boira, el terror de las serpientes de Ibiza
- Ibiza me encanta, pero no siento España por ningún lado': un visitante critica que nadie hable español en la isla
- Un hombre armado se atrinchera en una vivienda en Ibiza
- Promoción del 85 del colegio Sa Graduada de Ibiza: reunidos 40 años después
- Se entrega a la Guardia Civil el hombre atrincherado en un piso en Ibiza
- Multa de más de 205.000 euros en Santa Eulària por convertir en turística una vivienda residencial
- Alarma en un barrio de Ibiza por una trifulca con cuchillos