Santa Eulària impulsa la Fira Esport Riu 2025 y una campaña contra la violencia en el deporte

El Ayuntamiento de Santa Eulària ha presentado dos iniciativas que refuerzan su apuesta por un deporte sano, inclusivo y formativo: la Fira Esport Riu 2025 y una campaña contra la violencia en el deporte bajo el lema “Guanya en respecte, per un esport sa”.

Fira Esport Riu 2025

La feria se celebrará los días 24, 25 y 26 de septiembre y contará con la participación de más de 2.200 escolares de todos los centros educativos del municipio en horario de mañana, de 9 a 14 horas, según ha explicado el Consistorio en un comunicado.

El evento pretende ofrecer a niños y niñas la oportunidad de conocer, experimentar y practicar 31 modalidades deportivas diferentes, con la colaboración de 26 clubes y federaciones. La cita se desarrollará en varias sedes: las instalaciones polideportivas de Santa Eulària, Santa Gertrudis, es Puig d’en Valls y el Club Náutico de Santa Eulària.

El objetivo es fomentar hábitos de vida saludables en un entorno inclusivo, de convivencia y colaboración con el tejido deportivo local.

Campaña “Guanya en respecte, per un esport sa”

La segunda iniciativa presentada es una campaña de sensibilización contra la violencia en el deporte. Bajo este lema, se busca promover valores de convivencia, respeto y tolerancia, garantizando un entorno deportivo seguro y libre de actitudes violentas, tanto físicas como verbales.

El concejal de Deportes, Toni Ramon, subrayó que “el deporte debe ser un espacio de respeto y valores positivos. Desde el Ayuntamiento trabajamos para promover un deporte inclusivo y libre de violencia en todas sus formas. Esta campaña es fundamental para crear conciencia y poner en marcha acciones concretas que conviertan nuestro deporte en un ejemplo de convivencia y respeto”.

Acciones previstas

La campaña contempla actuaciones dirigidas a clubes deportivos, deportistas de élite, instituciones, centros educativos y agentes sociales. Entre las medidas se incluyen:

Elaboración y aprobación de un reglamento de uso de instalaciones deportivas .

. Entrevistas en medios de comunicación .

. Materiales promocionales .

. Charlas y cursos de formación impartidos por profesionales.

impartidos por profesionales. Implantación de un protocolo de actuación para facilitar la adopción de buenas prácticas en los clubes.

Con estas iniciativas, Santa Eulària reafirma su compromiso con el deporte formativo, inclusivo y libre de violencia, consolidando su posición como referente en la promoción de valores positivos en la práctica deportiva.