Santa Eulària estrena la obra teatral 'Una rueda que da vueltas' en unas jornadas sobre patrimonio

Santa Eulària ha organizado una programación en torno al valor histórico del agua, los molinos y la harina en la isla. El próximo 11 de octubre, el Centro Cultural de Jesús acogerá la representación de 'Una rueda que da vueltas', obra de la compañía Almealera, que "invita a reflexionar sobre la memoria rural y la preservación de las tradiciones", afirma el ayuntamiento de Santa Eulària en una nota.

El montaje, creado por la actriz y directora Laura Santos, combina teatro documental, narración oral y teatro de objetos para reconstruir las vidas de molineros, pastores y agricultores de la comarca abulense de Barco-Piedrahíta-Gredos. La obra, que ha cosechado elogios y premios —incluido el galardón a Mejor Intérprete en la Feria Europea de Teatro para Niños y Niñas (Fetén) 2024—, ofrecerá además dos funciones escolares el 10 de octubre, dirigidas a estudiantes de Primaria del municipio.

Jornadas y actividades paralelas

Con el fin de ampliar la mirada sobre el patrimonio, el Ayuntamiento ha organizado varias propuestas complementarias. El 11 de octubre, en Can Planetes, tendrá lugar la jornada 'Aprenem, gaudim i tastam patrimoni', que incluirá una charla del historiador Antoni Ferrer Abárzuza y una ruta interpretativa dedicada al agua y la producción de harina, finalizando con una degustación de productos locales.

Al día siguiente, 12 de octubre, Ca n'Andreu des Trull acogerá un taller de pan dirigido por el maestro panadero Vicent Marí, Palermet, en el que se elaborarán de manera tradicional panes, coques, crostes, galletes fortes y sopes gòfies, cocidos en horno de leña. Además, desde el 2 y hasta el 17 de octubre, el Centro Cultural de Jesús albergará la exposición fotográfica colaborativa 'Molins d’Eivissa', en la que la ciudadanía ha sido invitada a participar aportando imágenes de los molinos de la isla

Las inscripciones a las actividades son gratuitas y pueden realizarse a través del correo patrimoni@santaeularia.com.