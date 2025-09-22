Sant Jordi se llena de rock en la XIII edición del Festival 'Back to School'

El rock será de nuevo el protagonista en la plaza de Sant Jordi con el festival 'Back To School', que cada año vuelve para recordare a los aficionados que el verano ha terminado y que vuelven los planes para el reencuentro de los residentes pitiusos.. El Ayuntamiento de Sant Josep ha presentado la XIII edición del festival. La cita, organizada junto con la asociación Ses Barsetes de Sant Jordi, tendrá lugar este sábado, 27 de septiembre, a partir de las 18 horas, en una jornada que promete música en directo y un gran ambiente.

Este año, el público podrá disfrutar de las actuaciones de bandas locales y nacionales como Little Green Hippo, Ultraghosts y Stone Corners, de Ibiza, y The Sleeping Circus y The Mothercrow, de Barcelona. Además, entre conciertos, el DJ Masters of Disaster será el encargado de mantener la energía del festival.

The Sleeping Circus / The Sleeping Circus

Felipe Ruiz, miembro de Ses Barsetes, ha señalado que "La XIII edición del 'Back to School' es una fecha que celebramos con mucha ilusión. Es la oportunidad de despedir el verano y dar la bienvenida al otoño, regresando a una Ibiza más tranquila y auténtica. Este año estamos especialmente felices de contar con Little Green Hippo, una banda formada por jóvenes de 14 y 15 años que inician sus estudios de instituto. Es un honor ver crecer la cantera local".

Un festival con sorpresas para el público

La banda Ultraghosts, tras llevar su música a distintos escenarios de la península, regresa a Ibiza con la ilusión de reencontrarse con su público local en el festival, en el que aprovecharán para presentar su nuevo disco. Toni Coronado, batería del grupo, mostró su satisfacción por actuar en casa: “Es un gran honor tocar en el 'Back to School'. Aunque hemos actuado en varias ciudades de la península, nada se compara con hacerlo frente a nuestra gente. Estamos muy agradecidos a Felipe por invitarnos y poder presentar nuestro nuevo epe ‘Éter’”.

Por su parte, la banda Stone Corners también tiene previsto presentar al público isleño nuevos temas de su último álbum, 'Visions'. Así lo ha expresado Toni Bonet, bajista de Stone Corners: “El público puede esperar un concierto lleno de energía. Tenemos muchas ganas de volver al escenario tras el incidente del año pasado. Además, presentaremos temas de nuestro nuevo disco ‘Visions’ y recuperaremos canciones antiguas. Será una noche llena de sorpresas”.

Concierto del grupo Stone Corner / Stone Corner

Isabel Castellar, concejala de Fiestas de Sant Josep, ha subrayado el compromiso del Consistorio con este tipo de propuestas culturales: “Desde el Ayuntamiento de Sant Josep seguimos apoyando iniciativas como el 'Back to School' que ponen en valor la música en directo, dan visibilidad a las bandas locales y contribuyen a dinamizar culturalmente nuestro municipio fuera de la temporada alta”.