Premio Latino para la canción ‘Llévame a Ibiza’

El tema ‘Llévame a Ibiza’ ha ganado el Premio Talento Latino a la mejor producción musical en canción de Música Electrónica 2025. Los productores de la canción son el fotógrafo y dj Sergio Garrido (bajo el nombre artístico Garrido XPotro), Samuel Feijóo y Lucía Fernández, la vocalista. Garrido desarrolla gran parte de su actividad profesional en Eivissa, donde ha pinchado en discotecas como Hï y en locales emblemáticos de la noche ibicenca como Keeper, y donde trabaja desde hace años como paparazzi.

“Recibir un Premio Latino es un privilegio para los artistas y una proyección internacional muy importante para su carrera”, destaca la organización de estos galardones.

El premio se entregará el 10 de noviembre en un acto que se celebrará el próximo 10 de noviembre en el Teatro Infanta Isabel de Madrid.

Los Premios Latino “pretenden promover la industria iberoamericana del cine y de la música premiando a todos aquellos profesionales del sector que trabajan día a día para que todos los amantes del cine y de la música puedan disfrutar de todo ese talento que rompe fronteras”, según destaca su web.