Plan de choque para reducir las listas de espera de dependencia en Ibiza

La consellera balear de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández Herranz, en su primera visita institucional al Consell de Ibiza, ha presentado a los concejales de Bienestar Social de los cinco ayuntamientos de Ibiza un plan de choque para reducir las listas de espera de las personas con discapacidad y en situación de dependencia.

La política mallorquina ha afirmado que "las listas de espera suponen una enorme desesperación para muchas familias de las Balears que buscan urgentemente una solución". "Somos conscientes de que no podemos permitir desde la Administración pública que continúe esta situación", ha agregado Fernández.

El plan de choque "tiene muy en cuenta la realidad de las cuatro islas, ya que es un proyecto que no está centralizado en Mallorca", ha añadido Fernández.

El tiempo de espera más alto

Aunque el plan está previsto para aplicarse en toda Balears, la consellera ha enfatizado la grave situación que se vive en Ibiza: "Aquí, el tiempo de espera para valorar el nivel de dependencia de una persona es de aproximadamente 14 meses, y para el grado de discapacidad es de unos 21 meses". Esta última cifra es "la más alta de toda la comunidad".

Uno de los ejes principales de la iniciativa gira en torno al refuerzo del personal a nivel estructural para contar con más especialistas dedicados a la valoración de los distintos grados de discapacidad y dependencia.

Además de aumentar el número de trabajadores, el proyecto incluye mejoras organizativas y metodológicas para facilitar la labor del personal administrativo y agilizar la tramitación de los usuarios.

Fernández ha recordado que, con la concertación de 70 nuevas plazas en dos centros residenciales de la isla, las listas de espera se reducirán a más de la mitad una vez que estén efectivas y ocupadas.

Reducir al máximo el tiempo de espera

Aunque la consellera no ha entrado en los detalles del plan de choque ni ha fijado plazos concretos, sí ha reconocido que tienen claro que el objetivo es reducir al máximo el tiempo de espera: "La semana que viene volveremos a la isla para explicar de manera más minuciosa las acciones incluidas en esta iniciativa, así como los plazos de ejecución establecidos y sus previsiones".

En cuanto al centro de día de Can Raspalls, gestionado por el Govern balear, la consellera de Bienestar Social, Familia e Igualdad de Ibiza, Carolina Escandell Ferrer, ha afirmado que "a día de hoy no tiene lista de espera".

Por su parte, Fernández ha indicado que no tienen «datos sobre las listas de espera en todos los centros de día de Ibiza». No obstante, ha afirmado que «no son demasiado altas» y que la situación «es mucho más grave en algunos municipios de Mallorca».

El plan de choque del Govern aún no se ha puesto en marcha. Sin embargo, los importantes retrasos que se producen en Ibiza para obtener una valoración de los grados de dependencia y discapacidad no son algo nuevo. La exconsellera de Familia y Asuntos Sociales del Govern balear, Catalina Cirer, admitió el pasado mes de junio la acumulación de hasta 1.500 usuarios ibicencos en las listas de espera para recibir esta evaluación oficial.

Fernández no ha concretado plazos. Su antecesora en el cargo señaló el pasado 9 de junio que «las previsiones de mejora del servicio podrán ser visibles a principios del año siguiente».

Además, Fernández ha mantenido una primera toma de contacto con los alcaldes de los cinco municipios, la consellera insular Carolina Escandell y el presidente insular, Vicent Marí.