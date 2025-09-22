Oportunidad en Ibiza: piso de dos habitaciones "ideal para familias"

La inmobiliaria Tucasa.com ofrece un piso de dos habitaciones en Sant Antoni "ideal para parejas jóvenes o familias con uno o dos hijos" por 295.000 euros.

El apartamento tiene 40 metros cuadrados útiles y cuenta además con baño y cocina en la misma planta que los dormitorios.

Según describe el anuncio, el interior tiene suelos de baldosas de gres de color crema, "que crean una sensación de continuidad y amplitud y las estancias se caracterizan por paredes blancas y limpias e iluminación empotrada, lo que realza la estética moderna", apuntan.

La cocina está equipada con electrodomésticos, "incluyendo una placa de gas" y el baño cuenta con una "ducha a ras de suelo con cabezal de ducha de lluvia negro y un lavabo suspendido".

Además, el inmueble tiene amplios ventanales que permiten la entrada de luz natural.

El precio del metro cuadrado de este piso es de 6.277 euros, lo que lo sitúa por debajo de la media, ya que, según la inmobiliaria el precio medio en la zona supera los 9.100 euros por metro cuadrado.