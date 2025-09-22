Sin nacionalidad española por sus antecedentes penales en Ibiza

La Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional ha denegado la nacionalidad española a un extranjero que lleva más de 20 años residiendo en Ibiza debido a su «largo historial de antecedentes penales». Se trata de un hombre de origen sirio de 52 años que también tiene pasaporte estadounidense y que cuenta con permiso de residencia en España.

La justicia española acreditó que este individuo es propietario de un apartamento en Santa Eulària desde 2007, si bien su historial de delitos cometidos en Ibiza arranca unos años antes. Concretamente, su primera condena data de 2002, cuando fue sentenciado a tres años de prisión por vender drogas en las calles de Sant Antoni. La Policía Local le sorprendió con 50 pastillas de éxtasis y tres gramos de cocaína en sus bolsillos. En un intento de rebajar su condena, alegó que sufría una grave adicción a la cocaína.

Posteriormente, acumuló otras dos condenas judiciales, ambas por conducir en Ibiza bajo la influencia del alcohol o las drogas: una en 2005 y otra en 2015. En los dos casos fue castigado con ocho meses sin conducir y una multa económica. Este historial de delitos cometidos llevó al Ministerio de Justicia a denegarle la nacionalidad española en 2020, aduciendo que «el interesado no ha justificado la buena conducta cívica que le exige el artículo 22.4 del Código Civil». Todos estos «comportamientos antisociales y reprochables» desembocaron en una negativa a su solicitud por parte de la dirección general de Seguridad Jurídica y Fe Pública.

«Especial gravedad»

El solicitante presentó un recurso ante la Audiencia Nacional, cuya Sala de lo Contencioso ha mantenido el sentido del veredicto original. En su sentencia, el juez Santos Honorio de Castro recuerda que el Tribunal Supremo ya dictaminó que conducir ebrio es uno de los delitos de «especial gravedad» a la hora de determinar la concurrencia o no de la buena conducta cívica.

En este sentido, añade que «el interesado no ha justificado la buena conducta cívica exigible» para otorgar la «nacionalidad española por residencia», ya que sus antecedentes suponen «una tacha en su conducta que a estos efectos resulta relevante y que debería ser contrarrestada por el interesado de forma concluyente, lo que aquí no ha ocurrido». Porque traficar con drogas y conducir bajo los efectos del alcohol y otras sustancias «no constituyen una mera infracción administrativa», recuerda el juez, sino que son violaciones de la ley mucho más graves.