El incremento que registra, una temporada más, el sector del turismo de lujo en la isla de Ibiza y la preocupación que genera que la falta de personal cualificado derivada de la situación de la vivienda pueda hacer que no se cumplan las expectativas de este tipo de turistas cuando visitan la isla, a donde llegan atraídos, especialmente, por la gastronomía.

Llama la atención

Las nuevas formas de alquiler turístico ilegal que está detectando el Consell de Ibiza así como va poniendo coto a las plataformas. Es el caso, por ejemplo, del coliving, en el que tanto propietarios como inquilinos ofrecen algunas de las habitaciones de una vivienda a turistas sin tener licencia para ello. Es decir, que conviven con los visitantes, una fórmula ilegal y sancionable.

La claridad con la que la concejala de Gobernación de Sant Antoni, Neus Mateu, afirma que los detenidos por venta de óxido nitroso (gas de la risa) apenas permanecen 24 o 48 horas en prisión antes de salir de nuevo en libertad para seguir haciendo lo mismo. La concejala habla con desesperación e insiste en la necesidad de cambiar la normativa para poder actuar de forma contundente.