La isla de Ibiza pierde tanta agua por las redes de distribución como la que produce la desaladora de Vila

Ibiza perdió en 2024 una cantidad de agua equivalente al consumo anual de 94.000 personas por culpa de las fugas en las redes de distribución. Así se revela en el informe realizado por la Alianza por el Agua a partir de los datos facilitados por Aqualia, la empresa concesionaria de los distintos servicios municipales en la isla. Cabe tener en cuenta que el volumen global que se desperdicia es aún mayor, ya que esta memoria no dispone de datos de las redes privadas existentes en Ibiza.

Así, un total de 4,38 hectómetros cúbicos de agua, es decir, 4.380 millones de litros, no llegaron a los consumidores debido a "fugas por tuberías rotas, juntas defectuosas, desgaste de la red, desbordamiento de depósitos, comportamientos irregulares, imprevistos en la estructura del sistema de distribución y averías en acometidas", detalla el informe. Para hacerse una idea de este volumen, basta señalar que equivale a la producción anual de la desaladora de Ibiza.

Otra comparativa pone de relieve la magnitud del despilfarro: el sector agrícola ibicenco gasta cada año 3,3 hm³, una cuarta parte menos que el agua que se pierde por el camino en estas redes municipales. Más aún, cuando la isla ya ha entrado en situación de alerta de sequía y con una falta de recursos hídricos que amenaza en convertirse en "la puntilla para el campo ibicenco", lamenta el portavoz de la Alianza por el Agua, Rafa Tur.

"Si la Administración apuesta por construir más desaladoras, antes que nada debería evitar estas fugas. Ya no tenemos agua en los pozos, los hemos esquilmado y salinizado y se sigue perdiendo todo este caudal. Los ayuntamientos deben ponerse las pilas y presentar planes de contingencia inmediatos, indicar qué actuaciones emprenderán y cuánto invertirán en los próximos seis meses para evitar tanto las fugas en las canalizaciones de distribución de agua potable como las intrusiones de agua marina en la red de alcantarillado", sentencia.

En este sentido, Tur valora la iniciativa ante la sequía presentada por el Ayuntamiento de la ciudad de Ibiza la semana pasada, que establece que Aqualia duplicará la plantilla destinada a la detección de fugas, entre otras medidas. "Todos los demás deben actuar igual", subraya.

Por otro lado, no todos los ayuntamientos comparten el mismo grado de responsabilidad ante este desperdicio: Sant Joan y Sant Antoni sí que cumplen con los objetivos del Plan Hidrológico de Balears, que marca que las pérdidas en las redes municipales no deben superar el 17% a partir de 2027.

Los datos

El municipio que está más lejos de aprobar estas directrices es el de Sant Josep, donde se escapa el 34,55% de toda el agua que entra en la red de distribución, lo que representa más de 1,6 hm³, "equivalente a 680 piscinas olímpicas". En este caso, las cifras recogidas por el informe de la Alianza por el Agua corresponden a 2023, mientras que las del resto de ayuntamientos están actualizadas con los registros de 2024.

A continuación se encuentra Santa Eulària, con un 27,2% de desperdicio (1,31 hm³), Vila con un 21,78% (1,12 hm³), Sant Antoni con un 16,35% (0,33 hm³) y, por último, Sant Joan, el más eficiente de todos con unas pérdidas del 6,18% (0,017 hm³).

El informe apunta que el caso de Santa Eulària es "especialmente preocupante", ya que este municipio es el que presenta un mayor consumo de agua de pozos para su red de distribución, con lo que las fugas en sus canalizaciones "pueden estar contribuyendo directamente a la sobreexplotación de los acuíferos locales".

Como ejemplo, en noviembre del año pasado, el caudal procedente de la desaladora para los vecinos de Santa Eulària fue sólo del 37%, mientras que el resto, 192.740 toneladas, se extrajo de los acuíferos.

Prioridades

Con estos datos preocupantes, sumados a la situación de alerta de sequía, la Alianza por el Agua advierte de que es imprescindible implementar medidas para reducir estas pérdidas y mejorar la eficiencia en la gestión de los recursos hídricos. "Prever inversiones a un plazo de diez años [como es el caso de la cuarta desaladora proyectada por el Govern en Ibiza] puede que sea importante, pero acabar con estas fugas diarias que padecemos es urgente", señala Tur.

"Arreglar las pérdidas en las redes municipales es más barato, sostenible e inmediato que una desaladora que tardaría diez años en construirse", abunda.

Entonces, ¿cómo es posible que se haya llegado a este nivel de desperdicio en las redes municipales? "Esto se debe a que el agua de los pozos salía a un precio mucho más barato que lo que costaría reparar las pérdidas. Pero ahora mismo se trata de un bien escaso y no se le puede exigir a los usuarios que sean prudentes cuando la propia Administración está perdiendo hectómetros cúbicos", apunta.

Además de la adecuación de las redes de distribución, la Alianza recuerda que también es urgente que los municipios tomen medidas para evitar la intrusión de agua marina en las redes de alcantarillado, ya que provoca que el agua que llega a las depuradoras tenga una salinidad excesiva e impide que, una vez tratada, pueda aprovecharse para el regadío. Cabe recordar que todas estas medidas forman parte de los dos Pactos por el Agua de Eivissa que impulsó esta plataforma y que fueron firmados por todos los partidos políticos de la isla antes de las elecciones locales y autonómicas de 2019 y de 2023.

"Si no se arregla el alcantarillado, no podremos regenerar el agua, que es la única salvación que tenemos para el campo ibicenco", sentencia Tur.