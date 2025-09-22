IbizArt Guide 16 encara su recta final antes de los OD Art Awards
La exposición colectiva permanecerá en el Centro Cultural de Jesús hasta el 25 de septiembre, mientras la ceremonia de los premios tendrá lugar el 1 de octubre
La 16ª edición de la Exposición Colectiva IbizArt Guide encara sus últimas semanas en el Centro Cultural de Jesús, donde permanecerá abierta al público hasta el 25 de septiembre. La muestra, inaugurada el pasado viernes con la asistencia de más de 450 personas, reúne el trabajo de 70 artistas locales y se ha consolidado como una de las citas más relevantes del calendario cultural de Ibiza.
El ambiente festivo y cercano marcó la jornada inaugural en la que artistas, comisarios, medios independientes y personalidades de la isla compartieron espacio con un público que se volcó en la votación popular para elegir las obras favoritas.
El voto ciudadano tendrá un papel protagonista el próximo 1 de octubre, cuando se celebrará la ceremonia de los OD Art Awards. Durante el acto se darán a conocer las obras ganadoras, en un evento que servirá como broche de oro a esta edición de IbizArt Guide, que cada año consigue ampliar su alcance y reforzar el protagonismo del arte local.
Además, ya está disponible en kioscos y en formato digital la guía IbizArt Guide 2025, que recoge información sobre artistas, espacios culturales y exposiciones en toda la isla.
