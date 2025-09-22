"Ibiza es el sitio número 1 de ocio mundial con leyes muy estrictas": guerra abierta entre el ocio musical y la política en la isla

Ibiza se ha consolidado como uno de los grandes referentes mundiales de la música electrónica y del ocio nocturno, no solo por la presencia de discotecas de fama internacional, sino también por haber sabido crear una identidad cultural ligada precisamente a la música. Desde los años 70, cuando la isla comenzó a atraer a comunidades creativas y a DJs pioneros, se fue forjando un ecosistema único en el que la innovación musical convivía con un paisaje mediterráneo único, generando así una marca propia que trasciende modas y generaciones.

Hoy, miles de visitantes llegan cada temporada atraídos por esa mezcla de oferta musical y ambiente cosmopolita. Más allá de las grandes fiestas y carteles con artistas de renombre, el público busca la experiencia global: bailar cerca del mar, descubrir sesiones exclusivas en locales pequeños o vivir la conexión social que se crea en un destino donde la música se convierte en idioma común.

Sin embargo, hay quien piensa que esa imagen de Ibiza ha ido desapareciendo en los últimos años. "Hay lugares de Ibiza como Platja d'en Bossa que debería ser una zona catalogada estilo musical, es un distrito musical", relatan en el pódcast Wololo Sound. En este sentido, explica que está zona de Ibiza, a medio camino entre Eivissa y Sant Josep, debería estar considerada zona musical como tal. "No vayas a la calita de allí a fastidiar con la música, eso te lo puedo respetar, pero Platja d'en Bossa...", subrayan.

"Vivimos en el sitio número 1 de ocio mundial y vivimos con leyes que son... o con políticos que tienen la mayoría 70 años...", dice uno de los participantes del pódcast, aludiendo a que la política influye directamente en la permisividad o no del ocio musical. "No... 70 años, no. Son jóvenes, lo que pasa es que en el momento en que entran en política... Hemos tenido un político DJ; en el momento en que entró en política nosotros decíamos: 'Tenemos el cielo abierto, a partir de ahora...' y qué va. Cambió radicalmente y fue el más estricto de todos", responde otro.

A su parecer, "parece que hay una presión social que no entiendes muy bien cuál es porque, evidentemente, quien vota es el ibicenco que no se da cuenta que está alquilando las casas a precios altísimos gracias a que tiene un turismo musical". Se refiere, en este sentido, a que las leyes cada vez permiten menos horas de música al aire libre, con un volumen inferior para poder permitir, también, una buena convivencia con los residentes, que llevan años exigiendo a las administraciones una regulación del sector que permita la convivencia entre turistas y residentes.

Por tanto, se puede hablar una vez más de que hay una "guerra abierta entre el ocio musical y los gobernantes en Ibiza", explican en el citado pódcast. "No se llega a acuerdos y las leyes son cada vez más estrictas ante un sector que es el que mantiene la isla durante todo el año", agregan.

Entre los comentarios que se pueden leer en un fragmento de vídeo colgado en TikTok están los de quienes consideran que la regulación del sector es necesaria: "Hablemos de lo injusto que es que ibicencos y baleares tengan que irse a vivir a León porque no pueden pagarse una casa del lugar donde son".