Ibiza pide declarar una "emergencia migratoria" más amplia que la decretada por el Gobierno español
El presidente Vicent Marí lanza reproches por lo que considera una "falta de implicación del Gobierno central"
El presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, ha vuelto a pedir más medios al Estado para atender la llegada de migrantes menores en patera a las costas ibicencas. Lo ha expresado tras el Consell de Alcaldes de este lunes. "Todos los ayuntamientos, el Consell y el Govern preocupados por el alud de inmigrantes que llegan a nuestras costas. No vemos una solución a corto plazo, de hecho en los últimos meses también están entrando una cantidad de inmigrantes menores de los que el Consell tiene que hacerse cargo", ha señalado, seguido de reproches al Estado por lo que considera "falta de implicación del Gobierno central". "Debería ponerse al frente de esta problemática, hay que cerrar esta puerta de entrada de inmigración irregular, lo que implica cerrar en origen", mediante la diplomacia con Argelia, sostiene el presidente.
En el Consell de Alcades ha participado también la consellera balear de Familia, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, que ha puesto sobre la mesa la petición del Govern de que se declare la emergencia migratoria "en un sentido más amplio que lo decretado por el Gobierno del Estado, permitiendo a los consells insulares y a los ayuntamientos poder agilizar las contrataciones para poder atender a los menores no acompañados". "Como hace el Gobierno cuando instala carpas en el puerto" para atender a los migrantes, en palabras de Marí.
Desde la delegación del Gobierno y la dirección insular han defendido en otras ocasiones que el Estado ha aportado los recursos suficientes para atender este fenómeno migratorio.
