Ibiza celebra este domingo el concierto ‘Alma de Copla’, a cargo de la Orquesta Sinfónica Ciutat d’Eivissa

El Ayuntamiento d'Eivissa, a través del Patronato de Música, presenta este domingo 28 de septiembre el concierto 'Alma de Copla', a cargo de la Orquesta Sinfónica Ciutat d’Eivissa. La cita será a las 19 horas en el Espai Cultural Can Ventosa, con entradas ya disponibles por 10 euros en la web culturaentradesonline.eivissa.es .

El programa contará con la cantante Verónica San Juan como solista y bajo la dirección de Miquel Àngel Aguiló, responsable también de los arreglos orquestales creados expresamente para esta propuesta. 'Alma de Copla' propone una nueva mirada sobre este género popular que, a lo largo del tiempo, ha transmitido historias de amor, celos, pasión y despedida. En esta ocasión, las coplas se elevan con la fuerza de una orquesta sinfónica que no solo acompaña, sino que enmarca y reinventa estas melodías "con un carácter refinado, dramático y casi cinematográfico", según informa el Ayuntamiento de Ibiza en una nota.

Coplas emblemáticas

El repertorio incluirá algunas de las coplas más emblemáticas y queridas por el público, como 'Zapatitos Rojos', 'Pena, penita, pena', 'Y sin embargo, te quiero' o 'El emigrante', todas ellas con arreglos de Aguiló, que aportan "una nueva dimensión sonora a estas piezas tan arraigadas en la memoria colectiva", indican desde el Ayuntamiento.

“Este concierto representa un homenaje a nuestras raíces musicales y, al mismo tiempo, una celebración de su vigencia y capacidad de transformación. Será una velada emotiva y llena de sensibilidad, en la que la voz y la sinfonía se funden para dar nueva vida a la copla”, ha señalado la concejala de Cultura y Patrimonio, Carmen Domínguez.