La conservación de la posidonia, a debate en el Foro Marino de Ibiza y Formentera

El Foro Marino de Ibiza y Formentera celebrará del 14 al 16 de octubre su séptima edición, con un programa que sitúa a las Pitiusas "en el mapa internacional de la divulgación marina", señalan los organizadores. La cita reunirá a investigadores de primer nivel junto a actividades abiertas al público, como el espectáculo inaugural 'Océano' en el Teatro Pereyra y la proyección del Ocean Film Festival.

El encuentro ha sido presentado este lunes en el Hotel Ocean Drive Ibiza, con la participación de representantes institucionales y de las entidades promotoras, entre ellas IbizaPreservation, OD Group, Fundación Pacha, Trasmapi, Insotel, Marina Ibiza, The White Angel, Fundación Marilles y Vellmari. El evento cuenta también con la colaboración de los ayuntamientos de Ibiza y Santa Eulària, Redeia, Fundación Guillem Cifre de Caixa Colonya, Teatro Pereyra, IB3 y el Centro Cultural de Jesús.

Programación

La programación combina mesas técnicas dirigidas a especialistas y administraciones con conferencias abiertas a la ciudadanía, talleres participativos y actividades culturales. Entre los ponentes figuran nombres destacados como el científico indio Rohan Arthur, referente internacional en el estudio de arrecifes de coral y cambio climático; la investigadora Núria Marbà, del Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (Imedea-CSIC); y la divulgadora marina Gádor Muntaner, que cerrará el Foro el 16 de octubre con la conferencia 'El azul que nos sostiene'.

El martes 14 se celebrarán mesas sobre cambio climático, contaminación marina y conservación de posidonia, con expertos del CSIC, la UIB, el Socib y la Universidad de Alicante, seguidas del acto inaugural con el espectáculo multidisciplinar 'Océano'. El miércoles 15, el debate girará en torno al turismo y la conservación marina, la contaminación del mar balear y los retos de la Década de los Océanos, con la participación de investigadoras como Carme Alomar, Salud Deudero y Macarena Marambio. Ese día se celebrarán también talleres de gastronomía sostenible y de creatividad con redes recicladas.

El jueves 16 tendrá lugar el seminario jurídico 'Criminalidad oceánica y medioambiental en el siglo XXI', en colaboración con la Universitat Jaume I, y por la tarde el Ocean Film Festival traerá a Ibiza una selección internacional de cortometrajes sobre el mar y la sostenibilidad. La conferencia de clausura de Gádor Muntaner pondrá fin a tres días de reflexión, divulgación y conexión entre ciencia y ciudadanía.

“Este año el Foro Marino se consolida como un espacio que trasciende el debate local para abordar desde las Pitiusas los grandes desafíos globales de los océanos”, ha destacado Inma Saranova, directora de IbizaPreservation. Por su parte, Jordi Grivé, concejal de Medio Ambiente de Ibiza, ha subrayado la importancia de proteger la posidonia, mientras que Mónica Madrid, concejala de Santa Eulària, ha recordado la dependencia del turismo respecto a la salud del mar. Finalmente, Anna Bigas, de OD Group, ha animado a la ciudadanía a participar en las actividades abiertas.