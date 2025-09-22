Éxito de público en la Feria Gastro Ibiza y Formentera y en la Feria de la Cerveza

Cerca de 10.000 personas pasaron este fin de semana por el Recinto Ferial de Ibiza para disfrutar de la 3ª Feria Gastro Ibiza y Formentera y de la 18ª Feria de la Cerveza, según han informado desde la organización.

Durante dos jornadas, los asistentes pudieron degustar más de 230 referencias de cerveza, además de propuestas culinarias de establecimientos como Ca n’Alfredo, Tierra de Ibiza, Trattoria del Mar, Bistró del Mar, Can Mario, Ficus Food Lab, Camàlic, Sa Trugeta, Heladería 97-12º y Can Rei, entre otros.

El producto local fue el gran protagonista, con una mesa redonda y una cata maridada en la que se reivindicó la unión entre el campo y la cocina. También hubo 'showcookings', venta de productos de proximidad y una variada oferta en los food trucks.

La música puso el broche a esta edición con actuaciones de djs locales como Javi Box, Jordi Cardona, Toni Torres, Petit y Vázquez, que animaron un evento convertido ya en una de las grandes citas del inicio del otoño en Ibiza.