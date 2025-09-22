Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Estrellados en el cielo | AGRUPACIÓ ASTRONÒMICA D’EIVISSA

Redacción Ibiza

La Agrupació Astronòmica d’Ibiza organizó la tercera de las cinco sesiones de observación del ciclo ‘Nit d’Estels’ el sábado en el Observatorio de Cala d’Hort. Alrededor de una treintena de personas contemplaron el cúmulo de Hércules, la nebulosa del Anillo, la galaxia de Andrómeda, la estrella doble Albireo y el planeta Saturno.

