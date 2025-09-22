«Estamos hasta doce horas sin agua por las obras de Vara de Rey»

«Llevamos desde el miércoles con cortes de agua de hasta once y doce horas seguidas», denuncia un vecino de Sant Antoni, de la calle Vara de Rey. Él y su familia (su mujer y dos niños) viven en el número 15 de la calle y lamenta que llevan días sufriendo esta situación en el edificio. Los problemas de suministro de agua corriente, detalla, comenzaron el miércoles, cuando se produjo un corte de agua programado debido a las obras que se están llevando a cabo en la calle.

«Hemos tenido que ir a casa de amigos a duchar a los críos», continúa el hombre, que quiere denunciar la situación públicamente después de numerosas llamadas a la empresa de agua, Facsa, sin que le hayan informado. De hecho, critica la atención que han recibido los vecinos a través del teléfono que la compañía tiene para las averías. Asegura que les han tratado «de malas formas» y que, además, no les han explicado cuándo se normalizará el suministro. «Es una falta de respeto», sentencia.

El miércoles, recuerda, les avisaron de que habría un corte de agua entre las 10 horas de la mañana y las 16 horas de la tarde, aproximadamente. «Pero ese día no cortaron el agua», comenta. Sí que lo hicieron, continúa, el jueves y el viernes. Esos fueron los dos primeros días en que se quedaron «hasta once y doce horas sin agua». «En otros edificios sí habían recuperado el suministro, pero en el nuestro no», comenta.

Los vecinos, a la vista de la situación y de la falta de explicaciones por parte de la empresa de suministro de caudal de Sant Antoni, preguntaron a los trabajadores de la obra de reforma de la calle Vara de Rey. Sin éxito. «Se desentienden de lo que pasa con el agua», explica esta fuente. En su caso, desconoce si otros vecinos también lo están haciendo, aprovechan cuando tienen suministro para llenar botellas para cuando vuelvan a quedarse sin. «No puede ser que estemos tantas horas sin agua y, sobre todo, que no nos digan por qué pasa esto y cuándo volveremos a tener agua con normalidad», denuncia el vecino.

Desde el Ayuntamiento de Sant Antoni explican que, efectivamente, el jueves «se hizo un corte anunciado en prensa y redes sociales para realizar las conexiones de la obra de Vara de Rey». Después de esa interrupción reconocen que «costó un poco recuperar la presión porque fue un corte grande». En estos momentos, según comunica Facsa al Consistorio «ya no debería haber problema». De hecho, aseguran que «han revisado las presiones en la zona y a día de hoy [por el sábado] son las habituales».

De la misma manera, desde el Ayuntamiento explican que durante el jueves, cuando se produjo la interrupción en el suministro de agua, recibieron varias llamadas. También algunas más el viernes de vecinos que no habían recuperado la presión en sus viviendas. En todos los casos, el Consistorio desmiente que se atendiera mal a quienes llamaron al teléfono de averías, algo que niegan algunos de los vecinos.