Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Este es el día que comienza el reasfaltado de Ramón Muntaner

El plan municipal de reasfaltados pretende mejorar el estado de las calles y la seguridad viaria

Reasfaltado en Vía Púnica

Reasfaltado en Vía Púnica / Ayuntamiento de Ibiza

Redacción Ibiza

El Ayuntamiento de Ibiza ha informado de que continúa con los trabajos de mejora de las calles de la ciudad y este jueves empezarán los trabajos de reasfaltado en la calle Ramón Muntaner.

El Consistorio retomó el pasado 3 de septiembre una nueva fase del plan municipal de reasfaltados con el objetivo de mejorar el estado de las calles y la seguridad viaria. Los primeros trabajos se ejecutaron en Vía Púnica, iniciándose desde la calle Joan Xicó el 3 de septiembre, y en la Vía Romana, en la manzana situada junto a Joan Xicó, el 8 de septiembre.

Tras estos trabajos, desde el Ayuntamiento han señalado que se retomarán en Vía Púnica hasta el final del vial. Posteriormente, se llevarán a cabo los trabajos a Vía Romana desde la Avenida de España.

Así, las siguientes actuaciones serán en la calle de la Mola y calle Sant Francesc de Formentera. Además, se continuará con las obras del Polígono del Eroski en la calle Josep Tur y Llaneras, calle Aubarca, calle Pere Escanellas y calle es Canar.

Noticias relacionadas y más

La tercera teniente de alcalde y regidora de Obras del Ayuntamiento de Ibiza, Blanca Hernández, ha señalado que este Plan municipal de reasfaltados está mejorando la seguridad viaria y ha recordado que estos trabajos se han planificado para que tengan la mínima afección posible, estableciendo desvíos y avisos de tráfico siempre que sea necesario.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents