Detenido cuando iba a recibir un paquete postal con 600 gramos de cocaína en Ibiza
Los investigadores lograron identificar al destinatario y proceder a su arresto
La Guardia Civil de Ibiza ha intervenido un paquete postal con 600 gramos de cocaína y ha detenido a su destinatario, un joven de 26 años, como presunto autor de un delito contra la salud pública.
El envío procedía de Barcelona y tenía como destino una dirección postal en la localidad de Sant Josep. Agentes especialistas de la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y de Fronteras detectaron la mercancía sospechosa y abrieron una investigación que permitió identificar al destinatario.
Como resultado de las pesquisas, el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Ibiza procedió a la detención del sospechoso y a la intervención de la droga que ocultaba el paquete.
Rutas de introducción de drogas
Los investigadores explican que una de sus principales funciones es actuar sobre posibles rutas de introducción de sustancias estupefacientes en las Islas Baleares. Estas vías son utilizadas tanto por organizaciones criminales como por pequeños traficantes dedicados al menudeo, que operan de forma individual a través de redes sociales.
Una vez acordada la venta, los traficantes realizan envíos con pequeñas cantidades de droga, ocultándola entre ropa, comida u otros objetos, y utilizando identidades falsas para dotarse de seguridad frente a posibles actuaciones policiales.
