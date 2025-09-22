Cuatro días de música, gastronomía y animación en la XIV Fira Marinera de Sant Antoni

El Ayuntamiento de Sant Antoni ha presentado el programa de la Fira Marinera, que celebrará su decimocuarta edición del 25 al 28 de septiembre en el Passeig de la Mar y el Passeig de ses Fonts. El mercado abrirá sus puertas el jueves 25 a las 11horas. A las 17.30 comenzará un pasacalles musical y, posteriormente, a las 19 horas, tendrá lugar la inauguración oficial con la participación de todas las compañías. Las jornadas continuarán el viernes, sábado y domingo a partir de las 10.45 horas, con actividades durante todo el día, según informa en una nota el Consistorio.

Una cita consolidada

“La Fira Marinera es una cita consolidada en el calendario cultural y festivo de Sant Antoni. Es un espacio que nos permite disfrutar de la artesanía, la gastronomía y la animación en un ambiente único y familiar, al mismo tiempo que apoyamos al comercio y a la restauración del municipio, dinamizando nuestra economía local”, ha destacado el concejal de Turismo, Desarrollo de la Economía Local y Fiestas, Miguel Tur.

Fira Marinera en Sant Antoni (2024) / J.A. Riera

Tur ha animado tanto a residentes como a visitantes a participar en el evento: “Esperamos que vengan estos días a Sant Antoni a disfrutar de todas las actividades programadas, pensadas para todas las edades, en un entorno marinero que se llena de vida durante cuatro días”.

Música, fuego y personajes fantásticos

La representante de la empresa organizadora Fusión Medieval, Martha Velandia, ha explicado que la feria está diseñada para ofrecer diversión continua: música, pasacalles, espectáculos de fuego, personajes fantásticos, talleres infantiles y una amplia oferta gastronómica.

“Cada edición buscamos sorprender al público con diferentes propuestas y nuevas animaciones, así como con una oferta gastronómica atractiva”, ha señalado Velandia, quien adelantó que este año volverá uno de los espectáculos más aclamados: el dragón, en esta ocasión de color rojo.

Actividades para toda la familia

La Fira Marinera se caracteriza por su ambientación teatralizada y su programación ininterrumpida, que combina animación, música y propuestas para todas las edades. Los más pequeños contarán con una zona infantil con talleres, cuentacuentos, atracciones y música en un entorno diseñado para el disfrute de toda la familia.