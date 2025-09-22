Cuatro días, cinco juicios por drogas en Ibiza y seis acusados

Cuatro días, cinco casos de drogas y seis acusados para los que la Fiscalía pide entre dos y cinco años de prisión, además de cuantiosas multas. Es el resumen de los juicios relacionados con Ibiza que pasarán esta semana por la Audiencia Provincial. A éstos cinco se suman uno por una agresión ocurrida en Sant Antoni que ha dejado secuelas en la cara a la víctima y otro en el que el acusado es el patrón de una patera. Pero vamos con los casos de drogas.

MDMA del 79% de pureza en el pantalón

El primero de estos juicios está previsto para este mismo lunes a las 12 horas del mediodía: un venezolano de 45 años acusado de tráfico de drogas al que descubrieron con varias sustancias escondidas en su ropa. Según el escrito del fiscal, la detención tuvo lugar de madrugada, sobre las 01.30 horas del 23 de agosto de 2021, cuando agentes de la Policía Nacional lo interceptaron en la calle y, durante el registro, hallaron en el pantalón del acusado varios envoltorios con droga.

En concreto, se le intervinieron 5,32 gramos de MDMA con una pureza del 92%, valorados en 258 euros en el mercado ilícito, así como 4,74 gramos de cocaína con un nivel de pureza del 87%, cuyo precio alcanzaría unos 262 euros. Además, los agentes encontraron entre sus pertenencias 1.340 euros en efectivo que, según la Fiscalía, procedían de la venta de sustancias a terceros.

El ministerio público acusa al procesado, que pasó una noche en prisión en aquel momento, de un delito contra la salud pública en la modalidad de sustancias que causan grave daño, tipificado en el artículo 368 del Código Penal y solicita para él cinco años de prisión, además de una multa de 15.210 euros. En caso de que no la pague, la acusación pide que se le imponga un mes adicional de prisión.

Drogas escondidas en un taxi

Con varias drogas escondidas en la guantera de un taxi sorprendieron agentes de la Policía Nacional a un italiano de 30 años la medianoche del 15 de junio de 2022. Los policías dieron el alto al vehículo en la avenida Pere Matutes Noguera y, al registrar la guantera del copiloto, se toparon con varios envoltorios que levantaron sospechas.

Dentro hallaron diferentes cantidades de MDMA con purezas que iban del 24 al 79% y pequeñas dosis de ketamina que alcanzaban también ese porcentaje. También había cocaína con una riqueza del 77,6%. Según los cálculos periciales, el valor de todo lo intervenido rondaría los 672 euros en el mercado negro.

El fiscal reclama para este hombre, al que se juzga el martes a las 09.30 horas de la mañana, tres años y medio de cárcel, además de una multa que asciende hasta los 1.200 euros.

Básculas de precisión en un hotal de Sant Antoni

Ese mismo día y a la misma hora se enfrentarán al tribunal dos británicos, de Doncaster, a los que la Guardia Civil detuvo tras registrar la habitación del hotel en el que se alojaban en Sant Antoni. La Fiscalía les acusa de haber actuado de común acuerdo para traficar con distintas sustancias. Los arrestaron el 16 de septiembre de 2019 tras incautárseles 15,2 gramos de ketamina con una riqueza del 77% valorados en 743 euros en el mercado ilícito, 2,9 gramos de MDMA con una pureza del 77% y 5,5 gramos de cocaína y ketamina mezcladas, con un valor estimado de 305 euros. Además, se hallaron bolsas herméticas para el menudeo y una báscula de precisión.

Los dos acusados tenían también 1.180 euros fraccionados en billetes pequeños y 300 libras esterlinas, cantidades que, según el ministerio público, procedían de ventas anteriores de droga. En conjunto, las sustancias y el dinero intervenido alcanzarían un valor en el mercado negro de más de 1.049 euros.

El fiscal solicita para cada uno de los dos acusados una pena de tres años y nueve meses de prisión y una multa de 2.099 euros.

Pillado al desembarcar del ferri con bloques de cánnabis

Cuatro bloques con cinco tabletas cada uno de resina de cannabis. Es lo que le descubrieron al español de 39 años al que en julio de 2018 sorprendieron con drogas al desembarcar de un ferri procedente de Dénia. La vista previa del juicio se celebra el miércoles a las 09.30 horas de la mañana. El escrito de acusación detalla que el encausado permaneció en prisión casi dos semanas tras el arresto, pasada la medianoche de ese día.

En total, los agentes de la Guardia Civil le encontraron casi dos kilos de este narcótico con una pureza del 14,7% escondidos en la rueda de repuesto del vehículo. En el mercado ilícito hubiera superado los 3.000 euros. El ministerio público considera que los hechos constituyen un delito contra la salud pública en la modalidad de sustancias que no causan grave daño, por lo que solicita una condena de dos años de prisión y una multa de 6.101 euros, con una responsabilidad personal subsidiaria de seis meses de cárcel en caso de impago.

Ketamina en una bandolera

El último de los juicios por drogas de Ibiza de la semana que viene se celebrará el jueves a las 09.30 horas de la mañana. El acusado es un británico de 29 años para el que el fiscal pide tres años y nueve meses de prisión y que pague una multa de 2.708 euros.

Los hechos tuvieron lugar el 9 de septiembre de 2019 a las 14.30 horas de la tarde en un punto de la isla que el escrito no permite ver. Unos agentes de la Guardia Civil le pararon frente a un local de ocio para identificarlo. Le registraron y en una bandolera llevaba una bolsa con autocierre de tamaño mediano que contenía casi 28 gramos de ketamina de una riqueza del 82% que hubiera podido vender por 1.354 euros (48,6 euros el gramo). Además, llevaba 350 euros obtenidos de la venta de estas sustancias, indica el escrito.