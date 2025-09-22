Consulta el programa completo de la Fira Marinera de Sant Antoni 2025

La Fira Marinera celebrará su decimocuarta edición del 25 al 28 de septiembre en el Passeig de la Mar y el Passeig de ses Fonts en Sant Antoni. El mercado abrirá sus puertas el jueves 25 a las 11 horas. A las 17.30 comenzará un pasacalles musical y, posteriormente, a las 19 horas, tendrá lugar la inauguración oficial con la participación de todas las compañías.

Consulta a continuación el programa completo de actos:

Jueves 25 de septiembre

17:30 h. El mercado cobra vida

18:00 h. Pasacalles musical

19:00 h. Inauguración oficial (todas las compañías)

20:00 h. Cuentacuentos (zona infantil)

20:30 h. Alwilda capitana pirata y Barba Roja

21:00 h. Bufonadas piratas

21:15 h. Cuentacuentos (zona infantil)

21:30 h. Piratas a babor

22:00 h. Entre telas (Paseo de las Fuentes)

Viernes 26 de septiembre

11:00 h. El mercado cobra vida

11:30 h. Músicos y personajes de fantasía (Raebellion)

12:00 h. Marras el Mala-Mirada

12:30 h. Bufonadas piratas

13:00 h. Jeanne la Tigresa Bretona y músicos (batucada)

13:15 h. Cuentacuentos (zona infantil)

13:30 h. Concierto de calle (Raebellion)

14:00 h. Pasacalles musical

14:30 h. Bufonadas piratas

14:45 h. Barba Roja

15:00 h. Hora del buen yantar

15:45 h. El mercado cobra vida

16:00 h. Pasacalles musical (batucada)

18:15 h. Cuentacuentos (zona infantil)

18:30 h. Alwilda capitana pirata y Barba Roja

19:00 h. Recorrido musical (Raebellion)

20:00 h. Cuentacuentos (zona infantil)

20:30 h. El marinero y la sirena

21:00 h. Gran desfile de la captura del dragón

21:30 h. Recorrido musical

21:50 h. Bufonadas piratas

22:00 h. Recorrido musical

22:15 h. Espectáculo aéreo (zona infantil)

22:30 h. Espectáculo de fuego

Fira Marinera en Sant Antoni (2024) / J.A. Riera

Sábado 27 de septiembre

10:45 h. El mercado cobra vida

11:30 h. El grumete Berberecho y la Almejita

12:00 h. Músicos y personajes de fantasía (batucada)

13:00 h. Cuentacuentos (zona infantil)

13:30 h. Jeanne la Tigresa Bretona y músicos (Raebellion)

13:45 h. Concierto de calle (batucada)

15:00 h. Cuentacuentos (zona infantil)

15:40 h. Sirenas en el aire

15:45 h. Músicos por el mercado (Raebellion)

15:50 h. Hora del buen yantar

17:00 h. El mercado cobra vida

18:00 h. Pasacalles musical (Raebellion)

18:30 h. Cuentacuentos (zona infantil)

19:00 h. Músicos recorren el mercado (batucada)

20:00 h. Cuentacuentos (zona infantil)

20:30 h. Pasacalles musical y el Bufón (Raebellion)

20:30 h. Gran desfile de la captura del dragón

21:00 h. Los músicos recorren el mercado (batucada)

21:30 h. El marinero y la sirena

22:00 h. Pasacalles fantástico (Raebellion)

23:00 h. Concierto de calle (batucada)

23:30 h. Un mar de fuego

Fira Marinera en Sant Antoni (2024) / J.A. Riera

Domingo 28 de septiembre