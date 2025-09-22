Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Consulta el programa completo de la Fira Marinera de Sant Antoni 2025

Todas las actividades programadas tendrán lugar en el Passeig de la Mar y el Passeig de ses Fonts en Sant Antoni.

Fira Marinera en Sant Antoni (2024)

Fira Marinera en Sant Antoni (2024) / J.A. Riera

Redacción Digital

Ibiza

La Fira Marinera celebrará su decimocuarta edición del 25 al 28 de septiembre en el Passeig de la Mar y el Passeig de ses Fonts en Sant Antoni. El mercado abrirá sus puertas el jueves 25 a las 11 horas. A las 17.30 comenzará un pasacalles musical y, posteriormente, a las 19 horas, tendrá lugar la inauguración oficial con la participación de todas las compañías.

Consulta a continuación el programa completo de actos:

Jueves 25 de septiembre

  • 17:30 h. El mercado cobra vida
  • 18:00 h. Pasacalles musical
  • 19:00 h. Inauguración oficial (todas las compañías)
  • 20:00 h. Cuentacuentos (zona infantil)
  • 20:30 h. Alwilda capitana pirata y Barba Roja
  • 21:00 h. Bufonadas piratas
  • 21:15 h. Cuentacuentos (zona infantil)
  • 21:30 h. Piratas a babor
  • 22:00 h. Entre telas (Paseo de las Fuentes)

Viernes 26 de septiembre

  • 11:00 h. El mercado cobra vida
  • 11:30 h. Músicos y personajes de fantasía (Raebellion)
  • 12:00 h. Marras el Mala-Mirada
  • 12:30 h. Bufonadas piratas
  • 13:00 h. Jeanne la Tigresa Bretona y músicos (batucada)
  • 13:15 h. Cuentacuentos (zona infantil)
  • 13:30 h. Concierto de calle (Raebellion)
  • 14:00 h. Pasacalles musical
  • 14:30 h. Bufonadas piratas
  • 14:45 h. Barba Roja
  • 15:00 h. Hora del buen yantar
  • 15:45 h. El mercado cobra vida
  • 16:00 h. Pasacalles musical (batucada)
  • 18:15 h. Cuentacuentos (zona infantil)
  • 18:30 h. Alwilda capitana pirata y Barba Roja
  • 19:00 h. Recorrido musical (Raebellion)
  • 20:00 h. Cuentacuentos (zona infantil)
  • 20:30 h. El marinero y la sirena
  • 21:00 h. Gran desfile de la captura del dragón
  • 21:30 h. Recorrido musical
  • 21:50 h. Bufonadas piratas
  • 22:00 h. Recorrido musical
  • 22:15 h. Espectáculo aéreo (zona infantil)
  • 22:30 h. Espectáculo de fuego
Sábado 27 de septiembre

  • 10:45 h. El mercado cobra vida
  • 11:30 h. El grumete Berberecho y la Almejita
  • 12:00 h. Músicos y personajes de fantasía (batucada)
  • 13:00 h. Cuentacuentos (zona infantil)
  • 13:30 h. Jeanne la Tigresa Bretona y músicos (Raebellion)
  • 13:45 h. Concierto de calle (batucada)
  • 15:00 h. Cuentacuentos (zona infantil)
  • 15:40 h. Sirenas en el aire
  • 15:45 h. Músicos por el mercado (Raebellion)
  • 15:50 h. Hora del buen yantar
  • 17:00 h. El mercado cobra vida
  • 18:00 h. Pasacalles musical (Raebellion)
  • 18:30 h. Cuentacuentos (zona infantil)
  • 19:00 h. Músicos recorren el mercado (batucada)
  • 20:00 h. Cuentacuentos (zona infantil)
  • 20:30 h. Pasacalles musical y el Bufón (Raebellion)
  • 20:30 h. Gran desfile de la captura del dragón
  • 21:00 h. Los músicos recorren el mercado (batucada)
  • 21:30 h. El marinero y la sirena
  • 22:00 h. Pasacalles fantástico (Raebellion)
  • 23:00 h. Concierto de calle (batucada)
  • 23:30 h. Un mar de fuego

Domingo 28 de septiembre

  • 10:45 h. El mercado cobra vida
  • 11:45 h. Alwilda capitana pirata y Barba Roja
  • 12:00 h. Músicos y personajes de fantasía (batucada)
  • 12:30 h. Bufonadas piratas
  • 13:00 h. Pasacalles musical (Raebellion)
  • 13:15 h. Ultramarinos del pirata
  • 13:15 h. Cuentacuentos (zona infantil)
  • 13:45 h. Batucada por el mercado
  • 13:45 h. El marinero y la sirena
  • 14:15 h. Músicos por el mercado (Raebellion)
  • 14:30 h. Cuentacuentos (zona infantil)
  • 15:00 h. Hora del buen yantar
  • 15:45 h. El mercado cobra vida
  • 16:00 h. Pasacalles musical (Raebellion)
  • 18:00 h. El grumete Berberecho y la Almejita
  • 18:15 h. Cuentacuentos (zona infantil)
  • 18:30 h. El marinero y la sirena
  • 19:00 h. Gran desfile de la captura del dragón y Raebellion
  • 19:30 h. El marinero y la sirena
  • 20:00 h. Cuentacuentos (zona infantil)
  • 21:30 h. Pasacalles musical
  • 21:30 h. Los músicos recorren el mercado (Raebellion)
  • 22:15 h. Pasacalles final y espectáculo de fuego

