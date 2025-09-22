Consulta el programa completo de la Fira Marinera de Sant Antoni 2025
Todas las actividades programadas tendrán lugar en el Passeig de la Mar y el Passeig de ses Fonts en Sant Antoni.
Ibiza
La Fira Marinera celebrará su decimocuarta edición del 25 al 28 de septiembre en el Passeig de la Mar y el Passeig de ses Fonts en Sant Antoni. El mercado abrirá sus puertas el jueves 25 a las 11 horas. A las 17.30 comenzará un pasacalles musical y, posteriormente, a las 19 horas, tendrá lugar la inauguración oficial con la participación de todas las compañías.
Consulta a continuación el programa completo de actos:
Jueves 25 de septiembre
- 17:30 h. El mercado cobra vida
- 18:00 h. Pasacalles musical
- 19:00 h. Inauguración oficial (todas las compañías)
- 20:00 h. Cuentacuentos (zona infantil)
- 20:30 h. Alwilda capitana pirata y Barba Roja
- 21:00 h. Bufonadas piratas
- 21:15 h. Cuentacuentos (zona infantil)
- 21:30 h. Piratas a babor
- 22:00 h. Entre telas (Paseo de las Fuentes)
Viernes 26 de septiembre
- 11:00 h. El mercado cobra vida
- 11:30 h. Músicos y personajes de fantasía (Raebellion)
- 12:00 h. Marras el Mala-Mirada
- 12:30 h. Bufonadas piratas
- 13:00 h. Jeanne la Tigresa Bretona y músicos (batucada)
- 13:15 h. Cuentacuentos (zona infantil)
- 13:30 h. Concierto de calle (Raebellion)
- 14:00 h. Pasacalles musical
- 14:30 h. Bufonadas piratas
- 14:45 h. Barba Roja
- 15:00 h. Hora del buen yantar
- 15:45 h. El mercado cobra vida
- 16:00 h. Pasacalles musical (batucada)
- 18:15 h. Cuentacuentos (zona infantil)
- 18:30 h. Alwilda capitana pirata y Barba Roja
- 19:00 h. Recorrido musical (Raebellion)
- 20:00 h. Cuentacuentos (zona infantil)
- 20:30 h. El marinero y la sirena
- 21:00 h. Gran desfile de la captura del dragón
- 21:30 h. Recorrido musical
- 21:50 h. Bufonadas piratas
- 22:00 h. Recorrido musical
- 22:15 h. Espectáculo aéreo (zona infantil)
- 22:30 h. Espectáculo de fuego
Sábado 27 de septiembre
- 10:45 h. El mercado cobra vida
- 11:30 h. El grumete Berberecho y la Almejita
- 12:00 h. Músicos y personajes de fantasía (batucada)
- 13:00 h. Cuentacuentos (zona infantil)
- 13:30 h. Jeanne la Tigresa Bretona y músicos (Raebellion)
- 13:45 h. Concierto de calle (batucada)
- 15:00 h. Cuentacuentos (zona infantil)
- 15:40 h. Sirenas en el aire
- 15:45 h. Músicos por el mercado (Raebellion)
- 15:50 h. Hora del buen yantar
- 17:00 h. El mercado cobra vida
- 18:00 h. Pasacalles musical (Raebellion)
- 18:30 h. Cuentacuentos (zona infantil)
- 19:00 h. Músicos recorren el mercado (batucada)
- 20:00 h. Cuentacuentos (zona infantil)
- 20:30 h. Pasacalles musical y el Bufón (Raebellion)
- 20:30 h. Gran desfile de la captura del dragón
- 21:00 h. Los músicos recorren el mercado (batucada)
- 21:30 h. El marinero y la sirena
- 22:00 h. Pasacalles fantástico (Raebellion)
- 23:00 h. Concierto de calle (batucada)
- 23:30 h. Un mar de fuego
Domingo 28 de septiembre
- 10:45 h. El mercado cobra vida
- 11:45 h. Alwilda capitana pirata y Barba Roja
- 12:00 h. Músicos y personajes de fantasía (batucada)
- 12:30 h. Bufonadas piratas
- 13:00 h. Pasacalles musical (Raebellion)
- 13:15 h. Ultramarinos del pirata
- 13:15 h. Cuentacuentos (zona infantil)
- 13:45 h. Batucada por el mercado
- 13:45 h. El marinero y la sirena
- 14:15 h. Músicos por el mercado (Raebellion)
- 14:30 h. Cuentacuentos (zona infantil)
- 15:00 h. Hora del buen yantar
- 15:45 h. El mercado cobra vida
- 16:00 h. Pasacalles musical (Raebellion)
- 18:00 h. El grumete Berberecho y la Almejita
- 18:15 h. Cuentacuentos (zona infantil)
- 18:30 h. El marinero y la sirena
- 19:00 h. Gran desfile de la captura del dragón y Raebellion
- 19:30 h. El marinero y la sirena
- 20:00 h. Cuentacuentos (zona infantil)
- 21:30 h. Pasacalles musical
- 21:30 h. Los músicos recorren el mercado (Raebellion)
- 22:15 h. Pasacalles final y espectáculo de fuego
- Vicent Cardona, Colegio de Ingenieros Industriales: «Una desaladora con un parque solar puede autoabastecerse de energía al 100%»
- La perrita Boira, el terror de las serpientes de Ibiza
- Ibiza me encanta, pero no siento España por ningún lado': un visitante critica que nadie hable español en la isla
- Un hombre armado se atrinchera en una vivienda en Ibiza
- Promoción del 85 del colegio Sa Graduada de Ibiza: reunidos 40 años después
- Se entrega a la Guardia Civil el hombre atrincherado en un piso en Ibiza
- Multa de más de 205.000 euros en Santa Eulària por convertir en turística una vivienda residencial
- Alarma en un barrio de Ibiza por una trifulca con cuchillos