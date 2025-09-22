El Consell de Ibiza asegura que los ayuntamientos están reduciendo las pérdidas de agua y prevén nuevas medidas

El Consell de Alcaldes de Ibiza afirma que las pérdidas en las redes de suministro de agua por parte de los diferentes ayuntamientos han disminuido, según ha expresado el presidente Vicent Marí tras la sesión de este lunes. Afirma que en los últimos años "se han realizado inversiones importantes por parte de los ayuntamientos, hasta sumar más de 24 millones de euros para 21 proyectos de agua, para los que los municipios han aportado unos 10 millones, el Consell otros 10 y el Govern balear, tres, aparte de otros proyectos que se han financiado a través del Impuesto de Turismo Sostenible".

Esto, en palabras de Marí, ha mejorado "el rendimiento la red de distribución y ya no se pierde tanta de agua, las fugas son cada vez menores". Indica que "continuarán asignándose recursos para disminuir las fugas" y para reducir la salinización que llega a las depuradoras.

Precisamente este lunes, Diario de Ibiza recogía un informe de Alianza por el Agua basado en datos de la empresa Aqualia, apuntando a que el año pasado en la isla se perdió una cantidad de agua equivalente al consumo que realizarían 94.000 personas en un año, debido a las fugas en las redes de distribución (sin contar con las pérdidas en las redes privadas que hay en la isla). El municipio con más pérdidas (en cifras de 2023), es Sant Josep, en el que se escapó el 34,55% del agua que entró en la red de distribución. En el resto de términos municipales, el informe presenta datos de 2024; en porcentajes de pérdidas, Santa Eulària tuvo un 27,2%, Vila un 21,78%, Sant Antoni un 16,35% y Sant Joan un 6,18%. Es agua que no llegó a los consumidores debido a "fugas por tuberías rotas, juntas defectuosas, desgaste de la red, desbordamiento de depósitos, comportamientos irregulares, imprevistos en la estructura del sistema de distribución y averías en acometidas", según dicho informe.

Cifras actuales

Ahora, según los datos aportados este lunes por el Consell de Alcaldes, actualizados, la situación ha mejorado. "Las redes públicas municipales se encuentran actualmente al 83% en la ciudad de Ibiza, al 82,8% en Santa Eulària (en 2020 era el 65,75 %), 72,77 % en Sant Josep (en 2020 era el 56,27 %) y el 89 % de Sant Antoni (frente al 80% del año 2020)", ha detallado Marí. En Sant Joan, el rendimiento es del 93%. Se trata de datos provisionales. El Plan Hidrológico de Baleares indica que, a partir de 2027, las pérdidas en las redes municipales no deben superar el 17%, así que los municipios que no cumplen con este requisito tienen unos dos años de margen para aplicar las mejoras pendientes.

Sectorizar la red

Sant Josep continúa siendo el municipio con un menor rendimiento de la red de distribución de agua, aunque también ha mejorado sus cifras. El alcalde, Vicent Roig, ha destacado que se han realizado una serie de mejoras que han permitido no tener que desconectar el suministro de agua desalada a los abonados a la red municipal en sa Caleta, "cosa que se tenía que hacer siempre cada verano". Pero no ha sido necesario en los dos últimos.

También alude a la campaña realizada para instar al ahorro. "Además, se ha reducido el propio consumo, que también es una variable importante. Ahora mismo estamos en ratios de alrededor del 27% de pérdidas; pues bien, no es lo mismo el 27% de pérdidas de 500.000 metros cúbicos, que el 27% de 600.000", observa Roig, quien asegura que "la mejora en la red es continua".

"También tenemos mejor sectorizada la red, así que en muchos momentos, cuando ha habido alguna pérdida, hemos podido atajarlo mucho mejor y más rápido. Si puedes ir sectorizando determinados espacios, vas reduciendo y limitando esas pérdidas y, sobre todo, mejorando (...) Tenemos diferentes proyectos ahora mismo en marcha, pero claro, todos los que se hacen para redes de agua de consumo humano siempre son muy complicados a la hora de tener las autorizaciones y demás", ha agregado.

Asimismo, indica que es importante "jugar con la presión del agua": "Cuanto más consumo hay, si se levanta un poco la presión, el consumo es más positivo; y en los momentos de menos consumo, se puede bajar la presión, porque el hecho de tener agua estanca dentro de las cañerías también genera más presión y puede haber más pérdidas".

Con todo, Roig reitera que es clave "sectorizar y ver los consumos de determinadas urbanizaciones, sobre todo las segundas viviendas y viviendas vacacionales", para tener claro "qué espacios están consumiendo más" y que, cuando se detecte alguna punta en el consumo, "se cierre" si es necesario.

Sant Josep tiene contadores para grandes usuarios en las entradas de diferentes urbanizaciones, por vecindades, y cuenta con telemetría, de modo que cuando se detecta que un contador "se ha disparado, se ve que es porque hay alguna rotura o similar". Todo ello permite "monitorear mejor" las redes de agua municipales. "Privadas hay pocas".

"Cada año invertimos millones en mejoras"

La alcaldesa de Santa Eulària, Carmen Ferrer, afirma que el municipio en realidad no registra un 27,2% de pérdidas: "Esto no significa que el problema sea menor y que no haya que solucionarlo, pero las ANR son aguas no registradas, que puede ser que sean utilizadas, pero que no estén registradas". En todo caso, explica que el mayor problema que ha tenido este municipio "ha sido municipalizar una red que estaba con un 56% de rendimiento y casi un 50% de aguas no registradas, de pérdidas": "Eso sí que eran pérdidas y agujeros".

Ahora la Villa del Río está en este proceso de digitalización de los contadores y de cambio de los mismos: "Estamos en este proceso y en esta mejora. Damos cuenta de todas las inversiones que se realizan para el cambio de tuberías, y la propuesta para los próximos años es una serie de propuestas para el cambio de tuberías de toda Santa Eulària y la mejora de un depósito que tenemos. Cada año destinamos millones a las mejoras".

En Santa Eulària, el consumo de agua procedente de la desaladora actualmente es, aproximadamente, del 50%. "A veces hemos estado en un 30-70%, pero es temporal, porque depende mucho del abastecimiento que podamos conseguir de Abaqua. En invierno apretamos mucho las cifras para que ahora estemos en un 50%-50%, más o menos. Pero ahora, para cuando termine la temporada y Abaqua nos pueda dar más metros cúbicos, ya hemos realizado una solicitud de más metros cúbicos que ellos están analizando". "Lo que queremos es tirar todo lo que se pueda de agua desalada para dejar descansar los acuíferos", ha añadido sobre lo acordado en el Consell de Alcaldes. "Nosotros nos incorporamos al agua de salada en el 2019 y no siempre hemos podido tener el suministro deseable", ha concluido la alcaldesa de Santa Eulària.

El Ayuntamiento de Ibiza anunció la semana pasada que la empresa concesionaria del servicio de agua, Aqualia, "duplicará de forma inminente la plantilla destinada a la detección de fugas" en Vila, y ha intervenido en dos puntos de la ciudad donde se estaba desperdiciando agua desde hacía años (en un parking en el que un acuífero vertía agua y en una calle de ses Figueretes donde se estaba produciendo un bombeo de agua al alcantarillado).

Sant Joan y Sant Antoni son los municipios que mejores números presentan en primer y segundo lugar, respectivamente.