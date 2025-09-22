«Cariño, respeto y ‘greixonera’», la receta ibicenca para un amor duradero

Pedro Murillo Morales, de 73 años, todavía recuerda como si fuera ayer cómo, cuándo y dónde conoció a Jacinta Mañas García, de 69. «Ella trabajaba en la perfumería La fragata, de ses Figueretes, y yo, que era electricista, fui a reparar la luz. En cuanto la vi, el corazón se me puso a cien por hora», relata. En aquel encuentro, recuerdan, solo se intercambiaron miradas furtivas, pero una semana después coincidieron en una discoteca. Y hasta ahora. Llevan 55 años juntos y el próximo 28 de septiembre celebrarán sus bodas de oro. En su caso, la fórmula que les ha funcionado para mantener la relación a flote, explica Jacinta, «es comprender al otro, evitar las discusiones y dialogar» y, sobre todo, como añade Pedro, «que haya mucho amor». Así lo cuentan, acompañados por su hija, Ornella, y su nieto Aarón, minutos antes de que dé comienzo en el Esplai de Can Ventosa el homenaje que ha organizado el Ayuntamiento de Ibiza a los matrimonios del municipio que llevan 50 o más años casados.

Rafael Triguero, Pedro Murillo, Jacinta Mañas y Sara Barbado posan en la entrega de las estatuillas. / Ayuntamiento de Eivissa

Como Jacinta y Pedro, Teresa Gómez Roig y Julio Iborra Lillo se vieron por primera vez en ses Figueretes cuando ella tenía catorce años y él siete más. Fue hace 61 años, ella estaba tomando el sol en la playa con sus amigos y por allí pasó el alicantino, que estaba haciendo la mili en Ibiza. Para poder salir con ella, tuvo que pedirle permiso a sus padres y hasta que se casaron, hace ahora 57 años, no tuvieron más remedio que «llevar carabina» en cada salida. Esto lo revela Julio en el vídeo conmemorativo que se ha grabado para proyectar en esta ocasión, recopilando fotografías de boda y entrevistas a algunas de las parejas que son protagonistas de este evento.

‘Photocall’ y aperitivo

«En total, homenajeamos a 32 matrimonios de Ibiza que llevan casados entre 50 y 65 años», explica la concejala de Mayores de Vila, Sara Barbado. Ella, que se confiesa una romántica empedernida, es quien ha tenido la idea de rendirles este tributo, el primero de este tipo que organiza el Ayuntamiento de Ibiza. Para participar, detalla, los interesados se inscribieron el pasado mes de agosto en la oficina del Mayor del Esplai.

A la celebración no le falta detalle, empezando por el photocall, donde los homenajeados se fotografían con ramo incluido y un cartel detrás que pone ‘bodas de oro’, hasta el aperitivo, «amenizado por Verónica», que se servirá para concluir la fiesta.

Foto de la boda de Teresa Gómez Roig y Julio Iborra Lillo. / Ayuntamiento de Eivissa

En la cola de parejas que esperan para hacerse un retrato están Pilar Cardona Tur, de 83 años, y Juan Guasch Calbet, de 87, que el próximo 27 de septiembre celebrarán sus «61 años de casados». Se conocieron en 1960 «en un baile en el Club Náutico», que por aquel entonces «era el punto de encuentro de la juventud de Vila». Allí ya empezaron a salir, pero a los quince días él se marchó a seguir estudiando en la Academia Militar de Zaragoza.

La relación, durante cuatro años, se mantuvo a base de cartas y de visitas durante las vacaciones, hasta que se casaron. El día de la boda, que se celebró en la iglesia de Sant Elm, lo recuerda Pilar, «como un sueño». En estas algo más de seis décadas juntos, admiten, «ha habido de todo», pero han logrado mantener la relación gracias al «cariño y al respeto» que se profesan y, apunta Juan como otro ingrediente esencial, la deliciosa greixonera que prepara Pilar. «También tuvo que ver el puré de patatas», bromea la ibicenca, recordando que ese fue el primer plato que cocinó después de casados. «Hizo puré para dos meses», se ríe Juan. «Es que comías mucho», replica Pilar.

Pilar Cardona Tur y Juan Guasch Calbet, durante la celebración. / Ayuntamiento de Eivissa

Consejos para llegar a las bodas de oro

«La paciencia, evitar discusiones por tonterías, no estar enfadados más de un día, no ser egoístas, dialogar mucho y ser tolerantes». Son muchos los consejos que los homenajeados ofrecen a las parejas actuales en el vídeo que se proyecta durante el evento conducido por Joana Torres, adjunta a la Alcaldía.

El público se emociona, en muchos casos hasta las lágrimas, al escuchar los testimonios de los matrimonios, que relatan, entre otras cosas, cómo se conocieron y explican anécdotas de su boda y de su luna de miel. El momento más emotivo del reportaje audiovisual llega cuando a los participantes les preguntan qué harían sin su compañero de vida. A Teresa Gómez, como a la mayoría, se le quiebra la voz al contestar. «No lo quiero ni pensar, él es mis pies y mis manos, no sé lo que haría sin él», asegura mirando a los ojos a su marido, totalmente conmovido.

Tras la proyección, el alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, y la concejala Sara Barbado entregan una estatuilla de una pareja de payeses a cada uno de los homenajeados. Las hay de cerámica, bronce y una bañada en oro, según los años que las parejas lleven juntas. No será el único obsequio que obtendrán en esta celebración, el Ayuntamiento les va a entregar a cada una como recuerdo un USB con el vídeo conmemorativo y las fotos realizadas durante la jornada.

Juan Juan Guasch y Francisca Ferrer Colomar llevan 65 años casados. / Ayuntamiento de Eivissa

Bodas de platino

«Es un orgullo y un honor tener a estos matrimonios como vecinos de Vila. Estoy seguro que todos salimos con una lección aprendida. Hay que poner en valor, en estos tiempos en que las relaciones se rompen fácilmente, el esfuerzo, el sacrificio y las ganas de crecer juntos que han demostrado estas parejas», resalta Triguero en el breve discurso que ofrece durante el acto, lleno a rebosar de amigos y familiares de los homenajeados. Antes de concluir, deja claro que volverán a repetir esta experiencia y lo harán en un espacio más grande, como, apunta, el centro cultural de Sa Peixateria, que espera que abra sus puertas «en unos pocos meses».

Los primeros en recibir la estatuilla de manos de Triguero y Barbado son Jacinta Mañas y Pedro Murillo. Los últimos, a los que se les entrega el galardón bañado en oro por ser los que más tiempo llevan casados, 65 años, son Juan Juan Guasch, a punto de cumplir los 94 años, y Francisca Ferrer Colomar, que tiene 88.

Juan Juan y Francisca Ferrer, el día de su boda, en una imagen que se proyectó ayer. / Ayuntamiento de Eivissa

El aplauso más largo y efusivo de la concurrencia es para esta pareja de ibicencos que ya ha celebrado las bodas de platino. «Los 50 años los festejamos yéndonos toda la familia de crucero», comentan. También explican cómo surgió su historia de amor: Juan era amigo del hermano de Francisca y solía ir a menudo a la casa de la familia Ferrer hasta que, de tanta visita, surgió la chispa, que se ha mantenido a lo largo de casi siete décadas.

Cuando les preguntan sobre el secreto para conseguir una relación tan duradera coinciden: «Si uno se enfada, lo que tiene que hacer el otro es callar y, una vez las aguas se calman, hablar con tranquilidad e intentar comprenderse mutuamente», dicen mientras mantienen sus dedos entrelazados. Es un gesto cariñoso que no han abandonado nunca, lo sabe bien la gente, como Triguero, que los ve a menudo pasear por s’Alamera cogidos de la mano.