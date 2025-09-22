Cancelan cuatro vuelos de Ibiza con Barcelona por el temporal: "No nos dieron indicaciones, estaban todos los mostradores saturados y no quedaban plazas en los hoteles"

El temporal que este domingo atravesó Cataluña alteró el tráfico aéreo y provocó hasta cuatro cancelaciones de vuelos con Ibiza. En concreto, se cancelaron dos llegadas desde Barcelona a la isla y dos salidas desde el aeropuerto de Ibiza a Barcelona, "todos en vuelos de última hora de la tarde", apuntan desde AENA. Los retrasos en el aeropuerto de Josep Tarradellas de Barcelona-El Prat se fueron acumulando y se registraron incidencias que también afectaron a los aeropuertos de Mallorca y Menorca. Las lluvias, activas desde primera hora de la mañana, se fueron intensificando desde este mediodía y se contabilizaron al menos dos centenares de vuelos afectados por causas meteorológicas.

"Estaban todos los mostradores saturados"

Las fuertes lluvias afectaron hasta a cuatro conexiones con Ibiza, según ha confirmado AENA. Una de las afectadas por estas cancelaciones tenía previsto viajar en el vuelo de Vueling a las 20.30 horas de Barcelona a Ibiza, sin embargo, no llegará a la isla hasta este lunes pasadas las 22 horas tras conseguir una reubicación.

"En las pantallas de información muchos vuelos empezaron a cancelarse. El nuestro de las 20.30 horas seguía en hora", explica Rosa. "Cuando nos dirigimos a la puerta de embarque había allí una cola inmensa parada embarcando para un vuelo a París. En el mostrador de esa puerta de embarque no sabían nada y nos dijeron que esperáramos nueva información en las pantallas del aeropuerto", apunta.

Pero por más que esperaban en las pantallas no aparecía su vuelo. Buscaron información en Google flights y ahí sí aparecía retrasado. "Después de casi 40 minutos lo cancelaron y no nos dieron ninguna indicación", asegura.

Decidieron salir de la zona de embarque e ir a los mostradores de Vueling y allí empezó el caos. "Estaba la gente de todos los vuelos cancelados. ¿Podría haber mil personas? No sé, pero estaban todos los mostradores saturados y las plazas en los hoteles de Vueling agotadas", explica esta afectada.

La compañía les dio un papel con un código QR para reclamar los gastos ocasionados "y nos dijeron que llegaría un email con la reubicación del vuelo, pero nunca llegó", señala. Esto les obligó a pasar varias horas hasta poder llegar a un mostrador y que les reubicaran en un vuelo. "El vuelo es este lunes a las 22 horas. No había nada antes", dice resignada.

La cancelación y la saturación de la compañía hizo además que tuvieran que buscarse un hotel para poder pasar la noche en Barcelona. Un alojamiento que tuvo que pagar de su bolsillo y que ahora deberá reclamar a Vueling junto a otros gastos.

En este mismo vuelo de las 20.30 horas Barcelona - Ibiza hubiera viajado Jesús, otro afectado de Ibiza por estas cancelaciones. Él tenía que salir desde Santander a Barcelona a las 18.30 horas, pero su vuelo no llegó a salir debido a las tormentas. La cancelación le pilló por sorpresa: "Me llegó un mensaje de que me lo cancelaban a las 16 horas y no conseguía contactar con nadie por lo que me fui al aeropuerto", explica.

Finalmente, Jesús consiguió un vuelo hasta Barcelona para este lunes por la mañana y llegará a Ibiza a mediodía.