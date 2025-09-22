Caen las temperaturas en Ibiza: adiós a las noches tropicales

El cambio de estación se ha hecho notar en Ibiza. Esta mañana ya se ha observado una bajada de temperaturas. El otoño, que llega este lunes a las 20.19 horas, trae consigo un descenso del mercurio de hasta cuatro grados en las máximas diurnas. Las noches se sitúan por fin por debajo de los 20 grados a partir de esta semana, aunque este lunes se vivió una noche tropical en todos los municipios de la isla, así como en Formentera, según los datos registrados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). De lunes a miércoles habrá ambiente fresco con chubascos en Baleares. De jueves a domingo, el ambiente será cálido y estable, con el comienzo del popular veranillo de San Miguel, señala la Aemet.

Para este martes, la previsión es que se produzcan chubascos, sobre todo entre las 6 y las 12 horas (90% de probabilidades), e irán remitiendo hasta acabar el día con cielos despejados. La mínima y máxima serán de 17 y 25 grados.

El miércoles habrá claros y nubes y la temperatura caerá aún más con mínimas de 16 y máximas de 24 grados.

El jueves hay una escasa probabilidad de lluvias (20% de probabilidades) y las temperaturas subirán levemente hasta los 17 y 25 grados de mínima y máxima, respectivamente.

El viernes aumentará la posibilidad de que se produzcan precipitaciones (55%) y las temperaturas irán en aumento, con 18 y 27 grados.

El fin de semana habrá nubes que se alternarán con cielos despejados. Mínimas y máximas de 19 y 28 grados.

Por otra parte, esta madrugada se registró una tormenta eléctrica en el norte de la isla, en aguas de Ibiza, según destaca la Aemet, aunque no se registraron precipitaciones relevantes.