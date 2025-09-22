Los Ayuntamientos de Ibiza quieren sustituir el consumo de alrededor de mil millones de litros de agua de los acuíferos por desalada

Los ayuntamientos de Ibiza se han comprometido, en el Consell de Alcaldes celebrado este lunes, a reducir "al mínimo" el consumo de agua subterránea este invierno. Así lo ha anunciado el presidente del Consell, Vicent Marí, tras el encuentro con los jefes de gobierno municipales. Una medida que se toma en una situación de alerta por sequía y para dejar descansar a los acuíferos. Y es que cabe recordar que las reservas hídricas de Ibiza se encuentran, de media, al 29%. "De cara a este invierno, todos los ayuntamientos han expresado su compromiso de consumir toda el agua desalada que pueda producir Abaqua. Ya no se estirará de los acuíferos en invierno, sino que se utilizará toda el agua desalinizada de las tres plantas que hay en la isla", en palabras de Marí.

Esta medida, según el Consell, podría permitir "sustituir alrededor de un hectómetro cúbico de agua [mil millones de litros] extraída de captaciones, por agua desalada, reduciendo la presión sobre los acuíferos" en invierno. Así, las desaladoras, "al margen de las paradas para mantenimiento que deban llevarse a cabo, estarán en plena producción todo el invierno", ha expuesto el presidente. "Y la distribución de agua en camiones también se continuará realizando desde las plantas desalinizadoras, al menos en un porcentaje muy alto".

Dos plantas nuevas

Por otra parte, Marí ha explicado que también piden a Abaqua que lleve a cabo "una jornada de aguas regeneradas en Ibiza, de manera que se pongan sobre la mesa las diferentes opciones que hay para poder trabajar con éstas". Teniendo en cuenta, además, que "está en marcha la licitación de dos plantas de aguas regeneradas, que seguramente estarán listas de cara a la temporada que viene". "De esta forma, se podrá reutilizar esta agua. El principal problema que hay en estos momentos es el alto índice de salinidad", ha agregado.

Estas dos nuevas plantas se situarán en Platja d'en Bossa y en ses Païsses y el agua que trate se podrá emplear para baldeo de calles y riego de jardines municipales, entre otros usos similares. "Se trata de una depuración aún más avanzada, para eliminar los últimos residuos de salinidad que pueda haber".

En el Consell de Alcaldes también se han tratado "las medidas previstas por el Govern balear en cuanto a la ampliación de la desaladora de Santa Eulària, que sigue los trámites de contratación previstos". Así se lo habría informado en la reunión de este lunes el director general de Recursos Hídricos en Baleares, Joan Calafat, que también ha estado presente, así como Emeterio Moles, gerente de Abaqua. "Esperamos que la ampliación de la planta de Santa Eulària sea una realidad de cara a 2027, y la planta de mil metros cúbicos [desaladora móvil en el municipio de Sant Antoni] que ya se ha adjudicado hace unos meses entrará en funcionamiento a finales de octubre. La verdad es que tendría que haber estado listo antes, pero por diferentes motivos de recursos no ha sido posible que entrase en funcionamiento", ha apuntado Marí, quien afirma que hace falta activar "el máximo de recursos tanto de producción como de ahorro de agua". "Al mismo tiempo, se continuará con las campañas de concienciación, porque es importante reducir los consumos y dar el mejor uso posible de toda el agua que se distribuye por parte de los ayuntamientos".