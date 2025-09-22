Más de 28 propuestas educativas en Sant Josep para el nuevo curso escolar
El programa incluye actividades para todas las etapas educativas, desde Infantil hasta Bachillerato
El Ayuntamiento de Sant Josep ha presentado el catálogo de actividades educativas dirigidas a los centros escolares del municipio para el curso 2025-26. Esta iniciativa, coordinada por los diferentes departamentos municipales, tiene como objetivo complementar la tarea docente, promover valores sociales y culturales y fomentar hábitos saludables y sostenibles entre el alumnado.
El programa incluye 28 propuestas para todas las etapas educativas, desde Infantil hasta Bachillerato, y alcanza ámbitos como la prevención, el deporte, la cultura y el patrimonio, el medio ambiente, la seguridad viaria y el conocimiento de las instituciones.
Principales líneas de actuación
• Servicios Sociales e igualdad: talleres de prevención de abusos sexuales, actividades sobre estereotipos y roles de género, identidad y diversidad sexual, y educación afectivosexual para Infantil, Primaria y Secundaria.
• Deportes: natación escolar, cesión de instalaciones, Miniolimpiadas Intercentros y actividades extraescolares que fomentan la actividad física y el trabajo en equipo.
• Cultura y Patrimonio: visitas guiadas en las bibliotecas del municipio, préstamos colectivos y proyectos de animación a la lectura, así como la biblioteca electrónica para secundaria.
• Medio Ambiente: visitas a la deixalleria y a Can a Putxa, talleres sobre compostaje y educación ambiental, y actividades lúdicas como El Guerrero de la Limpieza y Chicletín.
• Programas de educación viaria y actividades del proyecto Policía Tutor para promover la seguridad y la convivencia.
• Educación: el programa “Conoce tu Ayuntamiento”, que acerca el funcionamiento de la institución a los alumnos de quinto y sexto de Primaria.
Desde el Consistorio han informado de que las actividades se adaptan a las necesidades de los diferentes niveles educativos y cuentan con el apoyo de los equipos técnicos municipales.
Los centros educativos interesados pueden consultar la guía completa y hacer sus solicitudes a través del Departamento de Educación del Ayuntamiento.
