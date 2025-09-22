Más de 28 propuestas educativas en Sant Josep para el nuevo curso escolar

El Ayuntamiento de Sant Josep ha presentado el catálogo de actividades educativas dirigidas a los centros escolares del municipio para el curso 2025-26. Esta iniciativa, coordinada por los diferentes departamentos municipales, tiene como objetivo complementar la tarea docente, promover valores sociales y culturales y fomentar hábitos saludables y sostenibles entre el alumnado.

El programa incluye 28 propuestas para todas las etapas educativas, desde Infantil hasta Bachillerato, y alcanza ámbitos como la prevención, el deporte, la cultura y el patrimonio, el medio ambiente, la seguridad viaria y el conocimiento de las instituciones.

Principales líneas de actuación

• Servicios Sociales e igualdad: talleres de prevención de abusos sexuales, actividades sobre estereotipos y roles de género, identidad y diversidad sexual, y educación afectivosexual para Infantil, Primaria y Secundaria.

• Deportes: natación escolar, cesión de instalaciones, Miniolimpiadas Intercentros y actividades extraescolares que fomentan la actividad física y el trabajo en equipo.

• Cultura y Patrimonio: visitas guiadas en las bibliotecas del municipio, préstamos colectivos y proyectos de animación a la lectura, así como la biblioteca electrónica para secundaria.

• Medio Ambiente: visitas a la deixalleria y a Can a Putxa, talleres sobre compostaje y educación ambiental, y actividades lúdicas como El Guerrero de la Limpieza y Chicletín.

• Programas de educación viaria y actividades del proyecto Policía Tutor para promover la seguridad y la convivencia.

• Educación: el programa “Conoce tu Ayuntamiento”, que acerca el funcionamiento de la institución a los alumnos de quinto y sexto de Primaria.

Desde el Consistorio han informado de que las actividades se adaptan a las necesidades de los diferentes niveles educativos y cuentan con el apoyo de los equipos técnicos municipales.

Los centros educativos interesados pueden consultar la guía completa y hacer sus solicitudes a través del Departamento de Educación del Ayuntamiento.