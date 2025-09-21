Vicent Cardona, Colegio de Ingenieros Industriales: «Una desaladora con un parque solar puede autoabastecerse de energía al 100%»

Para afrontar la falta de agua, el Govern proyecta una cuarta desaladora en Ibiza, con lo que reabre el debate de que son infraestructuras que consumen mucha electricidad y cuya producción es muy cara. Ante este dilema, usted ha propuesto que esta planta se autoabastezca con energía solar, ¿es viable esta alternativa en estos momentos?

El parque fotovoltaico de Can Mariano Lluquí, en Sant Joan, puede producir cuatro megavatios (MW). Para que la gente se haga una idea, una vivienda solo necesita una potencia de siete kilovatios. Se puede construir una cuarta desaladora con un parque solar como ese, que garantizaría al 100% la energía que necesita. Ya existen plantas potabilizadoras con fotovoltaicas y, de esta manera, evitaríamos el grave problema de agua que tenemos. Si no regeneramos los acuíferos llegaremos a una situación muy preocupante. La producción de las desaladoras en invierno podría aprovecharse para verterla por el río de Santa Eulària, de manera que se fuera filtrando en la tierra. También para inyectarla directamente en los acuíferos, como la prueba que se ha llevado a cabo en el pozo de Can Guasch, en Santa Eulària, y que parece que ha dado muy buenos resultados.

¿Han propuesto la opción de aprovechar el río de Santa Eulària para filtrar el agua desalada a la Administración?

Nosotros, el Colegio de Ingenieros, como voz autorizada siempre aconsejamos. Regenerar los acuíferos es urgente. Para ello, la ecotasa [Impuesto de Turismo Sostenible] debería destinarse a crear desaladoras con las que regenerar los acuíferos. A fin de cuentas, los turistas gastan agua, aunque no son solo ellos los responsables. Tenemos un número muy elevado de habitantes. La población fija de Ibiza ha crecido muchísimo y el consumo es demasiado alto. La agricultura, que es el sector que necesita prioritariamente el agua, tiene problemas para seguir funcionando.

¿Y las depuradoras?

Es otro tema que se debe tratar. Creamos agua con desaladoras, pero también podrían aprovecharse las depuradoras, lo que pasa es que funcionan mal: tiran el agua al mar, cuando, teóricamente, debería destinarse al riego. Incluso se podría aprovechar para que se filtrara por la tierra hasta que llegue a un acuífero. En Mallorca, en cambio, el porcentaje de agua correctamente depurada se acerca al 90%. No vale la excusa de que aquí llega mucha sal a las depuradoras, porque allí también pasa; el problema es que no funcionan bien. El caudal que vierten al mar deja materia orgánica en suspensión, que se pudre y reduce el oxígeno, lo que perjudica a la posidonia. En Ibiza, creo que tenemos otro problema importante de contaminación con las caravanas y los asentamientos sin ningún sistema de saneamiento, porque, ¿dónde acaban todas estas aguas sucias?

Y todavía se sigue perdiendo agua potable por las fugas en las canalizaciones.

Es otro factor por el que se desperdicia muchísima agua. Los ayuntamientos deben ponerse las pilas, contactar con servicios de ingeniería y dar solución a este problema. En toda Ibiza las redes de abastecimiento están en muy mal estado.

El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Balears se ha sumado al proceso de participación sobre el futuro del vertedero de Ca na Putxa y apuesta por construir allí una planta incineradora. ¿Por qué sería la mejor opción?

A nivel técnico, el colegio opina que es la mejor solución definitiva porque gestiona el problema in situ. Es un asunto muy complicado, porque, ¿qué hacemos mientras tanto?, ¿cuánto tiempo han tardado en construir la nueva depuradora de Vila? De momento, no queda otra opción que enviar los residuos a Mallorca. Por otra parte, existen unos condicionantes medioambientales para construir esta incineradora, porque es contaminante.

Buena parte de Ibiza se opone a construir una incineradora en Ca na Putxa. ¿Qué inconveniente habría en seguir enviando los residuos a Mallorca?

Muchos sectores creen que si ya existe la planta incineradora de Tirme, en Mallorca, que además no se encuentra a pleno rendimiento, no tendría sentido construir la de Ibiza. Es un dilema, pero yo siempre he pensado que tú debes solucionar tus problemas. Aunque, por otra parte, la planta incineradora de Palma ya cobró por recibir residuos de países extranjeros, porque tiene capacidad para ello. Como técnico, debo decir que lo mejor es hacer el tratamiento de residuos en el mismo lugar que se generan, pero existen otros factores que ya no nos competen a nosotros.

El presidente de su colegio profesional en Balears, Mateu Oliver, advirtió de que, si se cierran las centrales nucleares de España, es muy probable que vuelva a repetirse un apagón como el de finales de abril. ¿Conviene mantener estas centrales?

Sin duda. Alemania, donde en principio existía un gran rechazo a las centrales nucleares, ahora ha cambiado esa opinión. Se necesita siempre una base de generación energética y se daría una situación muy problemática si se desmantelan las centrales nucleares. No conviene cerrarlas, pero se debe asegurar el tratamiento correcto de los residuos, para los que ya existen los sitios adecuados. Aunque haya sido muy vilipendiada, es una fuente que garantiza una base de energía constante para el consumo fijo, mientras que para hacer frente a las subidas puede recurrirse a las hidroeléctricas, solares o centrales térmicas de carbón.

¿Es compatible mantener las nucleares con la apuesta por las energías limpias, como es la propuesta de desaladoras con plantas fotovoltaicas?

Es totalmente compatible. Debemos ir hacia las energías limpias y en España somos muy afortunados al tener muchas centrales hidroeléctricas. Ahora debemos profundizar en la generación eólica y solar, sobre todo con las horas de sol que tenemos. Si están construyendo parques solares en Alemania, imagina lo rentable que sería para nosotros.

Cada vez más salen voces de alarma en la Península, incluso de grupos ecologistas, por el impacto paisajístico que generan. ¿No teme que suceda lo mismo en Ibiza?

Un parque solar debería ubicarse donde no cree demasiado impacto. Por otra parte, tú puedes colocar las placas inclinadas en el suelo, que es la opción más barata, pero también pueden instalarse elevadas y aprovechar el terreno para el cultivo. Debería autorizarse que en las casas de campo se añadieran porches con la condición de que lo aprovecharan para poner placas solares horizontales, con lo que se reduce el impacto visual. Se podría hacer lo mismo en las naves industriales. Por cierto, tenemos un problema gravísimo en la isla por la falta de suelo industrial, lo necesitamos urgentemente. Debido a esta carencia, se están montando instalaciones industriales en cualquier parte. La falta de vivienda es otra gran preocupación, porque no tenemos suelo urbano. Hay que crear vivienda, pero que sea sostenible y controlada en zona de transición, así como evitar los alquileres turísticos y combatir de manera efectiva la okupación para que la gente se anime a sacar sus viviendas al mercado.

Volviendo a las energías limpias, ¿la eólica tiene potencial en Ibiza?

No tanto como la solar. El viento no es constante. Hay que fijarse en dónde instalaban molinos los payeses, que eran muy listos: en Sant Jordi, el Pla de Vila y alguno en Sant Miquel, pero no mucho más. No somos una zona eólica muy buena, pero en parte se podría aprovechar.

¿Cuál es la principal actividad de los ingenieros industriales en Ibiza?

Somos la profesión silenciosa, ¡nadie sabe de nosotros! Cualquier construcción necesita un proyecto de actividad que contemple la seguridad, instalaciones, maquinaria, un aparcamiento, aires acondicionados, energía, fontanería o saneamiento. Somos la parte oculta, pero necesaria. Garantizamos la sostenibilidad, el ahorro energético y de agua. Antes no se prestaba tanta atención a estos detalles, pero es fundamental cumplir con estos proyectos. Es importante que dejemos de ser un colectivo silencioso y que la sociedad sepa que somos necesarios para encaminarnos hacia la sostenibilidad. Los ayuntamientos deberían contar con ingenieros industriales superiores, pero recurren a ingenieros técnicos porque les sale más económico.

