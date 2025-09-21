Valencia quiere repetir en Ibiza la gran mascletà de Madrid
La iniciativa la ha anunciado el concejal de Fallas del Ayuntamiento de Valencia, Santiago Ballester, en Mallorca
El concejal de Fallas del Ayuntamiento de Valencia, Santiago Ballester, ha anunciado este fin de semana en Mallorca que se está negociando poder disparar una mascletà en Ibiza. El anuncio tuvo lugar durante el itinerario de la delegación fallera en Mallorca, a donde han viajado las 73 candidatas a Fallera Mayor de Valencia 2026, sus jurados, la Fallera Mayor de Valencia 2025, Berta Peiró, y su corte de honor.
Según ha podido saber Diario de Ibiza, el proyecto todavía está pendiente de permisos y trámites administrativos, pero supone un paso más en la expansión y promoción de la tradición fallera fuera de la Comunitat Valenciana. Al parecer, el lugar que acogería esta mascletà sería Sant Antoni, donde hay una gran comunidad valenciana. Y muy activa.
De materializarse, Ibiza acogería por primera vez una mascletà oficial, un espectáculo pirotécnico que forma parte del corazón de las Fallas y que, en este caso, llegaría acompañado de un fuerte simbolismo de unión cultural entre Valencia y las Baleares.
