La última
Unidos por los cantos y danzas
Festival Ibiza, Canarias, Murcia, Portugal y Mallorca muestran su folclore en Ibiza.
El parque Reina Sofía acogió ayer por la tarde la primera jornada de la edición de este año (la número 27) del festival Mare Nostrum, en el que participan las colles de Vila, des Vedrà, de Can Bonet, de Sant Carles y Brisa de Portmany como representantes de Ibiza, además de formaciones invitadas como ACF Surco y Arado (Gáldar, Gran Canaria), Grupo de Coros y Danzas La Ceña (Aljucer, Murcia), Agrupació Abeniara (Felanitx, Mallorca) y el Rancho Folclórico S. Tiago de Silvade (Portugal). Si ayer hubo una gran actuación conjunta, hoy las agrupaciones se dividirán para llevar la tradición y el folclore de sus pueblos a varios rincones de Ibiza: Sant Agustí, Sant Antoni de, Sant Joan y Sant Carles.
