Otro tipo de alquiler ilegal en el punto de mira del Consell: ‘coliving’ con turistas

El director insular de Lucha contra el Intrusismo, Enrique Gómez Bastida, asegura que el Consell de Ibiza tiene el foco puesto en el alquiler turístico ilegal y explica, en conversación con este diario, diferentes modalidades que han ido detectando. Buena parte de ellas, al contrario de lo que podría pensarse en un principio, no eliminan vivienda del mercado residencial como tal, ya que se han dado casos en los que un propietario o un inquilino que subarrienda de forma ilegal comercializa habitaciones de la propiedad en la que vive a turistas sin licencia para ello. Se trata de un domicilio ocupado por al menos un residente, pero que se utiliza parcialmente como vivienda turística.

«También hay un mercado de lujo que se alquila turísticamente de forma irregular. No afecta al problema del acceso a la vivienda porque no se trata de propiedades para rentas bajas o medias, pero eso no quita que por supuesto es ilegal y sancionable y genera una serie de problemas», expone Gómez en referencia a que «la oferta ilegal no genera empleo de calidad, no tributa, no garantiza los servicios adecuados y crea problemas de convivencia».

Este invierno

También hay domicilios unifamiliares que la propiedad utiliza durante un cierto periodo de tiempo cada año y que, cuando se ausenta, la alquila de forma irregular.

Gómez apunta a que con las actuaciones llevadas a cabo hasta ahora y las que se realicen este invierno, tras la «identificación que se ha hecho de propietarios de las viviendas que están siendo comercializadas ilegalmente», para el inicio de la siguiente temporada turística tiene que notarse «otro descenso significativo» de la oferta irregular.

¿Y cuántas multas ha cobrado ya el Consell de las que ha interpuesto? El director pide esperar a final de año para dar datos concretos: «Se está cobrando un porcentaje elevado de las que han llegado. Lo que pasa es que ahora mismo hay muchos expedientes abiertos pendientes de finalización, de manera que creo que ese baremo será mejor hacerlo en diciembre y entonces ver la contabilidad del año completo y comprobar lo que queda abierto y lo que queda cerrado».

Además, señala que, en todo caso, lo importante es actuar para que la infracción no llegue a producirse: «Se trata de impedir el acceso al mercado. La parte fundamental no es abrir muchos expedientes o recaudar mucho. Eso se da cuando tú no puedes evitar que lo hagan y, por tanto, al menos los tienes que castigar, pero la clave es impedir que quien quiera infringir lo haga».

El director insular afirma que ahora el Consell tiene las herramientas necesarias para comprobar, anuncio por anuncio en Airbnb (que es la principal plataforma), si se trata de una comercialización legal o no. «Tenemos un sistema mediante el cual ver si la finca donde se sitúa la vivienda de un anuncio forma parte de un bloque de apartamentos o de un hotel o no. Podemos cribar. Antes no se podía, pero hoy sí porque se ha desarrollado el sistema para poder hacerlo», expuso Gómez recientemente en declaraciones recogidas por este diario. Y es que en Airbnb (también en Booking), todos los anuncios están obligados a incluir un número de registro turístico para poder identificar la vivienda, según anunciaron el jueves el Consell y el Govern. Sin embargo, hay fraude en este sentido mediante números falsos.

No obstante, la institución insular señala que ahora cuenta con más medios para luchar contra las irregularidades. Son métodos «precisos, fiables y garantistas», expresa Gómez Bastida.

En el proceso de colaboración con Airbnb, el director insular del Consell de Ibiza explica que lo que se les pidió desde dicha plataforma es que la eliminación de anuncios se realizase de manera «garantista», para que no se retirase publicidad de alquileres vacacionales que en realidad son legales en base a simples sospechas de irregularidad.

«Somos garantistas»

A modo de ejemplo, explica que antes, cuando no era obligatorio poner el número en el anuncio, había viviendas turísticas legales que podían parecer no regladas simplemente porque no lo mostraban.

Gómez reitera que el método del Consell es «garantista y fiable». «La retirada de un anuncio supone la cancelación de todas las reservas, así que nos parece lógico no hacer listas indiscriminadas», agrega.