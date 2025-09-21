El sector del turismo de lujo aumenta esta temporada impulsado por la gastronomía

La temporada alta ha dejado caídas inesperadas en la actividad de muchos sectores de la isla. De los enfocados al turista que busca el lujo todavía no hay datos, pero las cifras del primer semestre del año reflejan una «pequeña subida» respecto al del año anterior, explica Maria Grazia di Pilato, directora comercial en el Hotel Riomar y vocal de Ibiza Luxury Destination, uno de los clubes de producto de Fomento del Turismo de Ibiza.

Éste integra a un conjunto de sectores (hoteles, restaurantes, transporte...) enfocados al perfil de turista premium, al que se define como el «viajero que está enfocado en la sostenibilidad, experiencias únicas y unos servicios que están a la altura de sus expectativas», señala Di Pilato. Este año, Ibiza Luxury Destination ha celebrado su 15 aniversario apostando por atraer a este tipo de visitante, que la portavoz está segura que ahora deja «más dinero» en la isla, pero no dispone de los datos de cuánto.

En este tiempo, el interés del turista premium que visita Ibiza ha cambiado: «Antes sólo estaba enfocado a la cultura de club, pero ahora también da mucha importancia a la gastronomía». Di Pilato explica que esto se debe a la mejora de la oferta culinaria de la isla y a la existencia de restaurantes con estrella Michelin. Gracias a esto, considera: «Actualmente tenemos una oferta impresionante y podemos competir con cualquier destino de Europa».

Esto es importante, dado que la mayoría de visitantes premium vienen de los países más cercanos: «El primer mercado es, sin duda, el inglés», indica la vocal. Tras éste, «la lucha por el segundo puesto en el podio está entre los americanos, los belgas y los holandeses y luego hay una parte de alemanes», aclara.

Todos ellos tienen en común que evitan visitar la isla en el mes de agosto porque «saben que es cuando aquí hay mucha gente». Además, Di Pilato indica que, según sus análisis, «para ellos es fundamental y básico que el alojamiento cuente con los certificados de legalidad y sostenibilidad».

Más agroturismos que villas

A partir de aquí, cada perfil varía: «Hay familias, que son un segmento consolidado, a las que les gustan más los agroturismos que los alojamientos en la playa o en una villa», por ejemplo. Sin embargo, éstas también tienen en común que «huyen de la masificación porque ésta no da experiencias únicas», apunta la portavoz. De hecho, señala que «la oferta hotelera de cuatro y cinco estrellas cada vez crece más, lo que indica que se buscan todas las comodidades» porque los hoteles de esta categoría cuentan con un departamento «enfocado sólo a la guest experience [la experiencia del turista]».

Además del turista que ya viene en busca de exclusividad, Di Pilato indica que actualmente crece el interés del mercado brasileño y argentino: «Su poder adquisitivo ha aumentado y se están llevando a cabo muchas actuaciones para atraerlos a la isla». La vocal ofrece como ejemplo la conexión aérea que hay de junio a septiembre entre Nueva York y Mallorca y avanza que también se está «luchando para poner un vuelo desde Miami a Ibiza durante el verano».