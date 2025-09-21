Multa de más de 205.000 euros en Santa Eulària por convertir en turística una vivienda residencial

El Ayuntamiento de Santa Eulària ha aprobado en la junta de gobierno local la imposición de una sanción de 205.949 euros por la conversión no autorizada de una vivienda de uso residencial en alojamiento turístico vacacional, según informa en una nota de prensa. La vivienda afectada está situada en la calle Santa Maria, en el núcleo urbano de Santa Eulària, y fue detectada cuando se oefrtaba como alojamiento turístico a través de plataformas digitales durante el verano de 2024.

Se trata de una actuación del plan Santa Eulària Crea Futur, cuyo objetivo es combatir el intrusismo en el alquiler turístico ilegal y favorecer que más viviendas permanezcan disponibles para la población residente durante todo el año.

Según el expediente sancionador, además de la comercialización de estancias se ofrecían servicios propios de la actividad turística. "Tras la tramitación del procedimiento y la valoración técnica y jurídica, se ha resuelto la imposición de la multa en el tramo medio (32,5 % del valor de la edificación), tal y como establece la Ley 12/2017 de Urbanismo de las Illes Balears (LUIB) para los casos de cambios de uso legalizables", detalla el Consistorio.

La resolución incluye, además, la orden de suspensión cautelar de la actividad y la notificación a las personas responsables, con indicación de los recursos administrativos a los que pueden acogerse.

El Consistorio recuerda que continuará reforzando la vigilancia y el control del uso turístico irregular en el municipio para garantizar el cumplimiento de la normativa y proteger el acceso a la vivienda de la ciudadanía.