El álbum

Reunidos 40 años después

Reunidos 40 años después | J.A. RIERA

Redacción Ibiza

Los nacidos en Ibiza saben bien que las mareas del tiempo son implacables a la hora de acercarlos y alejarlos de esta pequeña isla. Por eso tiene tanto valor que los compañeros de la promoción del año 1985 del instituto Sa Graduada hayan dirigido sus barcas a la misma dirección para disfrutar de un rato de buenos recuerdos.

