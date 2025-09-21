El álbum
Reunidos 40 años después
Los nacidos en Ibiza saben bien que las mareas del tiempo son implacables a la hora de acercarlos y alejarlos de esta pequeña isla. Por eso tiene tanto valor que los compañeros de la promoción del año 1985 del instituto Sa Graduada hayan dirigido sus barcas a la misma dirección para disfrutar de un rato de buenos recuerdos.
