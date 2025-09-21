Playas
Preocupación por perros envenenados en es Viver
E. P.
Ibiza
Vox asegura que en la zona de es Viver, en Vila, varios perros han sufrido envenenamientos, tras recoger las denuncias de usuarios de la playa canina de esta zona, y ha pedido medidas. El concejal de Vox en el Ayuntamiento de Ibiza Luis Astorri explicado que los usuarios de esta playa están «muy preocupados por esta situación que obedece a una falta de control por parte del Ayuntamiento».
Según afirma, se ha vuelto habitual encontrar en la arena drogas y sustancias que son venenosas para las mascotas. Astorri señala que «es evidente que no hay ninguna vigilancia en esta playa por parte de la Policía Local».
