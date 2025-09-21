Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Playas

Preocupación por perros envenenados en es Viver

La playa de es Viver .

La playa de es Viver . / Daniel Espinosa

E. P.

Ibiza

Vox asegura que en la zona de es Viver, en Vila, varios perros han sufrido envenenamientos, tras recoger las denuncias de usuarios de la playa canina de esta zona, y ha pedido medidas. El concejal de Vox en el Ayuntamiento de Ibiza Luis Astorri explicado que los usuarios de esta playa están «muy preocupados por esta situación que obedece a una falta de control por parte del Ayuntamiento».

Según afirma, se ha vuelto habitual encontrar en la arena drogas y sustancias que son venenosas para las mascotas. Astorri señala que «es evidente que no hay ninguna vigilancia en esta playa por parte de la Policía Local».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents