El capitán del ferri que arrolló una lancha cuyo tripulante murió en el puerto de Ibiza defiende su inocencia

El juicio que debía celebrarse esta semana contra el capitán del ferri 'Formentera Direct' por el accidente mortal en el que falleció el pasajero de una lancha a la que arrolló ha quedado suspendido. La defensa del investigado indica que la suspensión se ha debido a la complejidad de la práctica de la prueba en este procedimiento, según informa una portavoz de Baleària, compañía para la que trabajaba el investigado. La naviera también señala que el capitán no se considera responsable del incidente y quiere defender su inocencia.

Los hechos investigados se remontan a la noche del 17 de agosto de 2021, cuando llegaban a puerto el 'Formentera Direct' y la embarcación de recreo 'India', de 8,3 metros de eslora. El patrón de esta última barca había consumido alcohol —"dos cervezas y un vino en todo el día", según su testimonio— y en las pruebas de alcoholemia, a las que se sometió tres horas después del accidente, dio un resultado de 0,37 mg/l en aire espirado. No obstante, se da la circunstancia de que no existe un baremo fijado como límite para las embarcaciones de recreo.

Además, la 'India', en la que solo se encontraba, además del patrón, el fallecido, navegaba sin luces de navegación, "sin el preceptivo despacho y con el certificado de suficiencia caducado", según consta en el auto judicial.

El accidente

Los dos barcos implicados en el accidente navegaban por el canal de acceso a la bocana del puerto sobre las 23.30 horas. Les antecedían otras dos embarcaciones, el 'Cala Dor' y el ferri 'Espalmador Jet'.

En el puente de mando del 'Formentera Direct' se encontraban el capitán investigado, el primer oficial y el jefe de máquinas. Según consta en el auto judicial, que recoge las grabaciones del Voyage Data Recorder (la caja negra de los buques de pasaje), en un momento se escucha a uno de los oficiales preguntando por un «eco que aparece» en la pantalla del radar; después, otra voz le responde que debe tratarse de «un rebote o falso eco» debido al 'Cala Dor', ya que no se apreciaba ninguna otra luz a la vista. El sonido del radar se fue repitiendo hasta que el 'Formentera Direct' embistió a la 'India', que no habían avistado en ningún momento.

Como consecuencia de la colisión, falleció el pasajero de la lancha, un valenciano de 46 años de edad. Según el informe que elaboró la Comisión Permanente de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (CIAM), el consumo de bebidas alcohólicas por parte del patrón "pudo influir en su capacidad para evaluar una situación de riesgo y tomar las medidas oportunas".

A raíz de las investigaciones, el Juzgado de Instrucción número 2 de Ibiza estimó que existían indicios para acusar de un delito de homicidio por imprudencia al capitán del 'Formentera Direct' y al patrón de la 'India', ya que responsabiliza del fallecimiento a la «inobservancia de los concretos deberes de cuidado y vigilancia» de ambos patrones.

El auto judicial también achacó a la tripulación del ferri no haber cumplido "una eficaz vigilancia visual y auditiva" ni llevar "una velocidad acorde al tráfico reinante".