Que algunos propietarios y gestores de alquileres turísticos ilegales sigan encontrando la fórmula para colar sus anuncios en Airbnb a pesar del histórico acuerdo alcanzado entre la plataforma y el Consell de Ibiza. Aunque desaparecen de un plumazo, de vez en cuando aún se puede ver alguna tienda de campaña o furgoneta que no debería aparecer en la web.

La situación de precariedad que denuncian los socorristas de Vila, Sant Josep y Sant Antoni y por la que este 28 de septiembre, ya casi acabada la temporada, van a la huelga. Trabajan nueve horas y media al día y apenas perciben unos 1.400 euros al mes, según denuncian estos profesionales, que critican también la falta de inversión en las infraestructuras de salvamento de estos municipios.

El blanqueamiento, hasta convertirse casi en transparente, que parece estar sufriendo la posidonia que vive a menor profundidad en algunas zonas de Ibiza. Aunque hay que investigar más a fondo, los expertos apuntan a que podría deberse al aumento de la temperatura del agua. Los buceadores han detectado este fenómeno en es Bol Nou y en otros rincones de las Pitiusas y Mallorca.