Más de 111.000 euros del Govern para la Asociación de Alzhéimer de Ibiza

Coincidiendo con el Día Mundial del Alzheimer, el Govern ha reafirmado su compromiso con la atención de las personas diagnosticadas y el apoyo a sus familiares cuidadores, subrayando la importancia de la concienciación y del cuidado en el ámbito familiar.

En el marco de las subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro, la conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia ha destinado 111.343 euros a la Asociación de Familiares de Personas con Alzhéimer de Ibiza y Formentera (Afaef). Esta financiación permitirá desarrollar proyectos de atención integral, servicios de transporte y programas de apoyo a familias cuidadoras en la isla.

En total, el Govern ha destinado 5.045.953 euros a recursos y proyectos para personas con alzhéimer y otras enfermedades neurodegenerativas en Baleares, así como a sus cuidadores y familiares. Estas ayudas y conciertos garantizan estabilidad y continuidad en los servicios y programas que ofrecen las entidades sociales y la Red Pública de Atención a la Dependencia.

Por otra parte, desde el 1 de diciembre de 2023, la Conselleria ha concertado 78 nuevas plazas de centro de día en los centros Llar de la Memòria y Més Vida, ambas en Mallorca, con una inversión de 3.802.889 euros a cuatro años. A través del Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) se han sumado 30 plazas en el Centro de Día Mente, con un importe de 892.178,10 euros. Todas estas plazas son gratuitas para las familias.

La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, ha señalado que "el alzhéimer no solo afecta a la persona diagnosticada, sino también a toda su familia. Por eso es fundamental que el sistema público garantice recursos de calidad y accesibles que hagan posible afrontar la enfermedad con apoyo y dignidad".