La historia interminable de la iglesia de Sant Miquel de Balansat

Las parroquias de Ibiza tienen mucha historia y, en especial, la de Sant Miquel. Lo saben muy bien Neus Torres y Miguel Vingut, productores y directores de la visita teatralizada ‘Església de Balansat. Un viatge en el temps’, que está a punto de comenzar. Crear este montaje, que se enmarca dentro de las fiestas patronales de la localidad, les ha llevado la friolera de nueve meses, «como un parto».

Documentarse, probablemente, ha sido la labor más ardua de todas. En esta tarea han trabajado Torres, Vingut y Vicent Marí Palermet, que forman también parte del elenco de intérpretes junto a Lourdes Ferrer. Han recopilado tanta información que, asegura Torres, les daría para «estar hablando horas y horas». Como no es cuestión de agotar a la concurrencia, ellos han condensado la historia de esta singular iglesia fortificada en una hora, escogiendo los detalles y momentos más relevantes.

Lourdes Ferrer, Vicent 'Palermet', Miguel Vingut y Neus Torres. / Toni Escobar

Han recurrido a fuentes como los archivos del propio templo, el libro ‘Balansat’, del historiador Joan Marí Cardona, y han visitado el Arxiu Històric de la Pabordia d’Eivissa. Han sido de gran ayuda la directora del Arxiu Històric d’Eivissa i Formentera, Fanny Tur, que «ha hecho la revisión histórica» del guion de esta visita teatralizada; el sacerdote Francesc Xavier Torres Peters; la historiadora Susana Cardona; el párroco de Balansat, Álvaro Enrique González Mesa, y Neus Peinado, la restauradora de las cenefas de la nave del templo.

A todos ellos los nombra Neus Torres al empezar la actividad, que, remarca, ha sido posible gracias «al apoyo del Consell y el Obispado de Ibiza, el Ayuntamiento de Sant Joan, la comisión de fiestas de Sant Miquel y la asociación de vecinos de la localidad».

Es la directora de la compañía Teatre de Ponent la responsable de ejercer de guía de la visita, de la que, debido a la gran demanda, se han programado tres sesiones este sábado, en el marco de las fiestas de Sant Miquel.

Al primer pase, que acaba de empezar, asisten cerca de medio centenar de personas de diferentes puntos de la isla. Entre ellas, hay mucha gente del mismo pueblo, como Joana Palau y su hijo Marc, de nueve años, pero también de otros rincones de la isla, como es el caso de Agatha Martínez, María José Moles y Sonia Alarcón, que se han desplazado hasta la localidad desde Vila y Sant Agustí con amigos y familiares. «Hace meses fuimos a la visita teatralizada que hicieron en la iglesia de Sant Antoni y nos gustó tanto poder conocer de cerca nuestra historia que hemos querido repetir la experiencia», cuenta Martínez.

Neus Torres explica al público las singularidades de la nave central del templo. / Toni Escobar

El recorrido arranca en el patio del templo, que, señala Torres, empezó a construirse como «capilla en el siglo XV» en lo que entonces era el Quartó de Balansat, que en la conquista cristiana de Ibiza se adjudicó a Guillem de Montgrí. Se levantó, explica, sobre lo que antes había sido una alquería árabe, propiedad de una importante familia de origen mozárabe. La edificación se hizo fortificada, porque su función no se limitaba a atender las necesidades espirituales de los feligreses sino también a proteger y dar refugio a la población ante los frecuentes ataques piratas que sufría la isla por entonces.

Un ‘mac de fer trons’

En el atrio de la iglesia se pueden apreciar una serie de singularidades que resalta Torres. Levanta la vista hacia una de las dos campanas del templo, la más antigua. «Data de 1893, se hizo en Barcelona, pesa 207 kilos y tiene grabado un San Miguel que es imposible apreciar a simple vista», asegura. Luego señala hacia el pavimento, a una zona de color gris, «es un mac de fer trons, un lugar donde los jóvenes, en las celebraciones patronales, disparaban sus armas en plan festivo». «Había mac de fer trons en todas las iglesias de Ibiza, pero ahora solo quedan tres, en la de Sant Miquel, en la de Jesús y en la de Sant Francesc de s’Estany», afirma.

A continuación se detiene en otros detalles, como el pequeño abrevadero que hay en una esquina o la capilla con tres cruces del patio, que le sirve como excusa para hablar de una tradición de Semana Santa que se ha conservado en esta localidad, los Passos Cantats, declarados Bien de Interés Cultural Inmaterial (Bicim) en 2024. «Este tema daría para otra visita teatralizada», asegura Torres, que alaba el hecho de que Sant Miquel sea «un pueblo gran amante de su cultura y su patrimonio».

De la mano de la guía y de tres actores, Vingut, Palermet y Ferrer, el público se traslada al pasado, «a 1810», para vivir uno de los momentos relevantes de la historia de esta iglesia en la parte más antigua de este edificio con planta de cruz, la nave central. Allí los asistentes pueden observar cómo pinta, a la luz de las velas, el autor de las curiosas cenefas que adornan las paredes, restauradas en 2007 por Neus Peinado. En ellas se recrean diferentes escenas históricas y de la vida cotidiana a las que Lourdes Ferrer, en el papel de Elisabet, y Vingut, en la piel del artista, otorgan «posibles interpretaciones». En uno de los frisos se recrea el momento en que un parróco va a la casa de un enfermo a administrarle el viático. En otro se pueden apreciar varias embarcaciones, una con bandera inglesa, que podrían representar la captura en 1806 del barco ‘Felicity’ por parte de los corsarios ibicencos comandados por Antoni Riquer.

En la representación toma parte también Palermet, convertido en Francesc Serra, párroco de la iglesia, que aprovecha para lanzar «un par de amonestaciones» al público.

Neus Torres se encarga de completar el relato aportando más datos interesantes de esta parte de la iglesia, muchos de ellos recogidos en las actas de los visitadores, que eran las personas que se encargaban de revisar el estado de los templos y proponer las mejoras que se debían acometer.

El altar de Blakstad

Se centra en el altar, diseñado en 2001 por el arquitecto Rolph Blakstad. «El retablo anterior, de madera, lo diseñó en los años 60 del siglo XX el párroco que había entonces, Toni Torres», detalla. También hace mención a algunas de las imágenes de la nave, entre ellas, una de las más singulares, la de Santa María Goretti.

El segundo salto en el tiempo es a 1690 para descubrir la historia de las capillas de Benirràs y de Rubió. En esta última, la guía se centra, entre otras cosas, en dos oratorios decorados, uno de ellos «dedicado a la Dolorosa y sufragado por Josep Roig d’Andrés».

Los actores recrean la bendición de la capilla Benirràs. / Toni Escobar

El viaje en el tiempo concluye con la bendición de la capilla de Benirràs, que recrean Palermet, como el párroco Bartomeu Orvay; Vingut, como Bartomeu Sallaràs, uno de los obreros que intervino en su construcción, y Ferrer, como Catalina, su esposa. Los nombres de Orvay y Sallaràs se pueden leer junto a los de otros en la bóveda de la capilla, decorada con frescos con motivos religiosos, geométricos, florales y animales. Como los propios intérpretes resaltan, las pinturas, recuerdan a las del Refectori del antiguo convento de Santo Domingo de Dalt Vila, lo que hace sospechar que también fueron obra de los dominicos. De esta parte de la iglesia, restaurada en 1995 por Getty Conservation Institute (GCI), Torres resalta otros detalles, como el baptisterio, con dos fuentes de agua bautismal, o la imagen de la Virgen del Apocalipsis, que nombra al concluir el recorrido.

El público aplaude con entusiasmo a los protagonistas. Algunos aprovechan para hacerse fotos con ellos e incluso para hacer alguna puntualización histórica. «Ha venido un concejal de Sant Joan que es descendiente de Josep Roig d’Andrés, que financió la capilla de la Dolorosa», comenta como curiosidad Neus Torres.

Entre los asistentes está también Vicent Planells, vecino de Sant Miquel, que todavía recuerda cuándo se construyó el acceso a la casa del párroco y la época en la que la capilla de Benirràs estaba todavía encalada y no se podían apreciar los singulares frescos que ahora lucen en todo su esplendor.