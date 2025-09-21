Las estafas en las que podrías caer en Ibiza, según un conocido youtuber

El youtuber El Ángel Viajero ha compartido en su canal de YouTube un vídeo en el que alerta a turistas y residentes sobre las cinco estafas más recurrentes en Ibiza, basadas en su experiencia personal y en lo que ha visto en la isla.

En primer lugar, advierte sobre los taxis ilegales, que describe como “exageradamente caros”. En el vídeo relata cómo, cuando trabajaba captando clientes para un restaurante, un hombre le ofreció dinero a cambio de ayudarle a conseguir pasajeros para un taxi sin licencia. Según explica, el objetivo era buscar turistas ingleses dispuestos a pagar hasta 80 euros por trayectos, sobre todo en horas punta, como las cinco de la tarde, cuando escasean los taxis legales. Su consejo es claro: "Móntense en taxis legales".

La segunda estafa que menciona en el vídeo tiene que ver con los promotores de fiestas. El creador de contenido recomienda asegurarse de que la persona esté respaldada por una empresa real y nunca pagar por adelantado mediante Bizum o transferencia. "Una vez, en Platja d'en Bossa, un hombre iba vendiendo entradas para una fiesta que resultaba ser mentira. Varios turistas acudieron al lugar señalado y no existía el establecimiento".

La hostelería es para el youtuber la tercera estafa. Señala que es común que algunos bares y restaurantes no muestren la carta y después sorprendan al cliente con precios desorbitados, como una Coca Cola a 8 o 10 euros, o incluso cobros extra por el hielo. "En Ibiza van a intentar sacarte hasta el último centavo, sobre todo cuando te sientes a comer o cenar", asegura.

Otra práctica que denuncia es la del alquiler de vehículos. Explica que en ocasiones intentan cargar al cliente daños en el coche o la moto que no ha causado, para quedarse con la fianza. Por ello recomienda grabar un vídeo del vehículo antes de usarlo. También advierte de que nunca se debe alquilar en negocios sin sede física ni reseñas en Google, ya que en caso de que surjan problemas es imposible reclamar.

Por último, menciona la estafa de los carteristas, que no es exclusiva de Ibiza pero sí frecuente en zonas turísticas. Señala que algunas personas pueden mostrarse amigables con la única intención de distraer y robar dinero o pertenencias del bolsillo.