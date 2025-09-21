«No podemos crear expectativas y tener carencias por la mano de obra»

El sector del lujo de Ibiza busca ofrecer experiencias exclusivas a los visitantes a los que atrae, lo que en ocasiones choca con la realidad que asuela la isla y ha llevado a despertar críticas contra este tipo de turismo. «No estamos ciegos, vemos lo que pasa y lo sufrimos», responde, tras preguntarle al respecto, Maria Grazia di Pilato, vocal del club Ibiza Luxury Destination.

Di Pilato señala que los sectores que integran este club trabajan conjuntamente: «No podemos crearle expectativas a un cliente que da la vuelta al mundo y que luego venga aquí y le ofrezcamos un servicio con carencias porque no atraemos mano de obra», comenta en referencia al problema de cubrir plantillas por la falta de vivienda a un precio asequible. De este modo, indica que Ibiza Luxury Destination trabaja «tanto con los ayuntamientos como con la parte privada para poder proporcionar vivienda a los trabajadores».

En este sentido, Di Pilato apunta que hay hoteles «que renuncian a una parte de las camas disponibles para poder ofrecer habitaciones a los trabajadores de temporada y otras empresas compran edificios de viviendas para alquilarlos a sus trabajadores».

Por otro lado, la vocal apunta que el sector también participa en proyectos que fomentan el cuidado del medioambiente: «Si no tenemos el agua que tenemos, las lagartijas o la posidonia; podemos hablar del lujo que queramos, pero no atraeremos nada». Di Pilato comenta que para Ibiza Luxury Destination «el término lujo es la garantía de que los servicios son legales, tienen calidad y van acorde con el ecosistema».

Preguntada por si en alguna ocasión han recibido comentarios o críticas del turista premium por lo que ha visto en la isla tras su experiencia exclusiva, Di Pilato señala que este tipo de visitante no sufre en primera persona los problemas que puedan surgir en su visita. Esto se debe, explica, a que «suelen moverse con chófer privado o, simplemente, reservan en un resort. Hacen algunas excursiones, pero pasan la mayor parte del tiempo en el hotel».