El Consell considera un «hito» nacional sus logros contra el intrusismo turístico

El Consell de Ibiza defiende que ha eliminado «toda la oferta de alojamientos turísticos sin registro en la isla de Ibiza de la plataforma Airbnb. La institución niega de forma tajante que la obligación de incluir en el anuncio del alojamiento que se pretende alquilar turísticamente «un número de registro turístico válido», sea un «coladero» porque hay usuarios que introducen números de registro falsos, como afirmaba este diario en la edición del sábado. Califica de «hito» el acuerdo alcanzado con la plataforma: «Está siendo alabado en toda España y establece un antes y un después en la lucha contra el intrusismo no sólo en la isla de Ibiza y en el conjunto del archipiélago balear sino en todo el Estado».

La institución recalca que fue Airbnb quien anunció «en el marco de la convocatoria extraordinaria de la Mesa de Lucha contra el Intrusismo de Ibiza la erradicación de toda aquella oferta que no cuenta» con este número. Y recuerda las conclusiones del «proveedor externo especializado en datos turísticos Mabrian»: eliminación entre julio de 2024 y el 17 de septiembre de 2025 «2.831 anuncios irregulares de vivienda turística detectados». «En número de plazas esto ha supuesto retirar del mercado más de 14.500 plazas irregulares de alquiler turístico que se ofertaban en la isla». Recuerda, de la misma manera, que en julio del año pasado esta oferta ilegal suponía «el 65,5% de los anuncios totales» de la plataforma en Ibiza y un 57,1% del total de plazas turísticas de Ibiza.

De la misma manera, el Consell hace hincapié en que el propio director insular de Lucha contra el Intrusismo, Enrique Gómez Bastida, reconocía a este diario horas después de la mesa: «Hay fraude. Hay números falsos. Sin embargo, ahora el Consell, en principio, cuenta con más herramientas para detectar y combatir las irregularidades». Idea en la que abunda la institución: «El Consell ya explicó que puede existir fraude, pero es mínimo en comparación con la publicidad de estancias ilegales que había en 2024 y que, además, es más fácil de detectar, eliminar y cancelar todas las reservas así como iniciar expediente sancionador».

Respecto a la tienda de campaña que se anunciaba en Airbnb y que publicaba este diario, el Consell afirma que «podría tratarse de un alquiler turístico legal» al pertenecer «a un camping reglado con número de registro turístico del Consell de Ibiza». El establecimiento «cuenta con autorización y clasificación administrativa», indica. En este caso, este diario se hizo eco de una denuncia efectuada por el PSOE y buscó después los anuncios en el portal, donde detectó que había varios anuncios de diferentes tiendas de campaña y un bungalow en el mismo camping y que se anuncian con el mismo número de registro.

Este diario, haciendo una búsqueda en la plataforma detectó que la inmensa mayoría de anuncios, aunque no todos, cuentan con número de registro, algo que niega el Consell: «Mabrian, mediante la técnica ethical scrapping certificó que el cien por cien de la oferta de Airbnb contaba con un número de registro». Al mismo tiempo pone en duda la ilegalidad de una de las embarcaciones que aparecen como alojamiento turístico en la plataforma y que denunciaba este diario: «Tiene un número de registro único emitido por el Registro de la Propiedad en base a instrucción del Ministerio de Vivienda. Por tanto, es posible que esta embarcación cuente con un permiso para alquilarse por temporada». A pesar de esto, el Consell afirma que se iniciará un expediente administrativo para comprobarlo y, en el caso de que se confirme que es ilegal «se instará a Airbnb a retirar el anuncio a la mayor brevedad posible, se eliminarán todas sus reservas y, si hay pruebas suficientes, derivará en una sanción de hasta 500.000 euros».

Una habitación en una casa

El Consell admite que uno de los anuncios publicados por Diario de Ibiza, una furgoneta camperizada, es ilegal: «Ha falseado el número de licencia y es gracias a la obligación de tener que aportar un número de registro que en los barridos de Ethical Scrapping que realiza periódicamente Mabrian, el Consell de Ibiza identificará este número como falso, procediendo a solicitar la rápida eliminación por parte de Airbnb, cancelando todas las reservas que pudiera tener e iniciando el expediente administrativo que puede derivar en una sanción de hasta 500.000 euros. Y esto supone una manera de trabajar más ágil, eficiente y efectiva que la que se daba antes del anuncio del 18 de septiembre de 2025».

Este diario también encontró en la plataforma una habitación en una casa particular con un número de registro que no aparece en el listado del Consell de Ibiza y que, al estar en un edificio plurifamiliar, no podría obtenerlo. Estos casos confirman que a día de hoy hay anuncios ilegales en Airbnb de varias categorías. sin número de registro, con número falso, mismo número para varias unidades de alquiler, y viviendas que nunca podrían obtenerlo. El Consell admite que se dan estas prácticas para intentar eludir los controles de legalidad, pero insiste en que en ningún caso puede decirse que sean «un coladero», y asegura que son pocos casos y acaban siendo detectados por los filtros informáticos que cruzan los datos de los anuncios con los registros oficiales.

La máxima institución insular insiste, por otro lado, en que Formentera no es Ibiza y que el acuerdo con Airbnb, en el caso de la pitiusa del sur, no será efectivo hasta el próximo 15 de octubre, según el acuerdo alcanzado por el Consell de esa isla. Una idea que se recogía en las publicaciones de Diario de Ibiza.

En este sentido, recuerda que en el caso de Ibiza el acuerdo con la principal plataforma no es «fruto de las prisas ni la improvisación» sino que la relación entre ambas entidades para llegar a él se inició en 2019 «con la creación de la Oficina de Lucha contra el Intrusismo, que consigue en pocos meses firmar un protocolo de intercambio de datos similar al que tenía entonces el Ayuntamiento de Barcelona, que permitía simplificar la identificación de anfitriones en casos de anuncios fraudulentos» y se incrementó en febrero de 2025.

«Ante todo el sector turístico, se constató un hito que ningún otro destino había conseguido hasta el momento: Airbnb obliga desde el jueves, solo en la isla de Ibiza, a incluir un número de registro válido en sus anuncios, eliminando toda aquella oferta que no ha tenido capacidad de aportarlo», indica el Consell, que continúa: «Se hizo un anuncio honesto, que sitúa a Ibiza como destino puntero en la lucha contra las ilegalidades turísticas y que tiene efectos reales en los flujos turísticos: el Sistema de Inteligencia Turística constató cómo un 70% de los clientes de la oferta ilegal habían trasvasado, directamente a la oferta legal y un 30% había dejado de venir, decreciendo la presión turística en más de 2.000 personas diarias, en temporada alta».