El corazón del pequeño comercio late en Sant Antoni

El Passeig de ses Fonts de Sant Antoni se convirtió este domingo en un gran mercado al aire libre durante la celebración de la Fira d’Estocs. Desde las diez de la mañana, los puestos de los comercios del municipio desplegaron sus carteles de rebajas y vecinos y visitantes se detuvieron a curiosear en busca de ropa, juguetes y accesorios a precios reducidos. La jornada estuvo organizada por la concejalía de Desarrollo del Ayuntamiento de Sant Antoni, en colaboración con la Asociación de Comerciantes del municipio, que volvió a reunir lo mejor del comercio local con el objetivo de dar salida a artículos de temporada y reforzar el vínculo entre el pequeño comercio y la ciudadanía.

El trato directo entre los vendedores y los visitantes recordaba a un pasado no muy lejano: probadores improvisados, conversaciones animadas y productos de calidad. «Es un capricho para los niños y, para nosotros, la oportunidad de traer novedades de cara a la campaña de Navidad», explicó Carolina Núñez, de la tienda Maracanitos, desde su puesto de juguetes. Sin embargo, reconoció que la batalla contra las ventas online es cada vez mayor: «Amazon es muy goloso. Es fácil, rápido y barato. Pero aún queda gente que valora venir, tocar el producto y que les recomienden y se lo expliquen».

La feria ofreció a cada comerciante un salvavidas para el exceso de género que se ven obligados a acumular. Para otros, también fue un ejercicio de resistencia. Irene Fuster, que durante años regentó La chica de ayer, participó de nuevo pese a haber cerrado su negocio familiar hace tiempo. «Llevo cuatro o cinco años viniendo. Siempre funciona bien, tanto con turistas como con residentes. Pero cada vez hay menos participantes porque mantener un local físico es muy difícil frente al auge online», afirmó con franqueza.

Entre vestidos de fiesta y prendas estilosas. Así estaba Pepita Planells, de Ibimoda, una firma con casi tres décadas de historia. «Yo estoy muy contenta, suelo vender mucha ropa para fiestas, vestidos y conjuntos, y aquí siempre me va bien para sacar restos de estocaje que tengo y que en tienda suele costar más quitartede encima», explicó. Con 27 años de experiencia, asegura que el comercio en internet ha cambiado los hábitos de consumo de los más jóvenes: «Tengo también tienda online, pero no funciona. La física, en cambio, sí, por eso seguimos aguantando. Eso es lo importante a día de hoy».

Desde el mismo pueblo acudió Damaris Portal, de la tienda Dama, quien reconoció que la temporada ha sido floja: «Yo creo que es por la venta online, se compra mucho ahí. Estas ferias ayudan mucho, porque sacamos material acumulado y eso siempre es favorable». Además, explicó que no ha notado cambios en el tipo de usuario que acude a su negocio, ya que suele mantener una cartera de clientes del pueblo.

El recorrido por los puestos fue una muestra del pequeño comercio que lucha por mantenerse en pie. El trato personal, directo, las recomendaciones y la posibilidad de encontrar una pieza de ropa única o un juguete original muestran la importancia de cuidar y mantener el valor de la proximidad.

Por su parte, Marga Costa, una vecina del municipio, aseguró que ella no ha perdido el hábito de comprar en el pequeño comercio: «Primero siempre intento buscar si tienen lo que necesito en las tiendas de mi barrio. Siento que de esta forma compro mayor calidad y, además, también ayudo a los negocios, ya que muchos han tenido que cerrar por falta de clientes. Si no lo encuentro, intento buscarlo por otras vías». Marga aprovechó para lanzar una crítica por los precios abusivos de los alquileres de los locales que sufren muchos comercios.

La edición de ayer se enmarcó en las dos convocatorias anuales que organiza el Ayuntamiento, una celebrada el pasado marzo y otra, ésta, que marca el cierre del verano y que acogió tanto a residentes como a turistas. Con las bolsas en manos de los compradores, la feria cumplió su propósito de ayudar al pequeño comercio, y recordó que, pese a la competencia digital, el corazón del negocio local sigue latiendo fuerte en este tipo de iniciativas.