Alarma en el barrio de es Pratet por una trifulca

Los vecinos del barrio de es Pratet se llevaron una muy desagradable sorpresa durante la tarde de ayer cuando varios individuos se enzarzaron en una trifulca callejera en la que utilizaron armas blancas. Según indica un testigo presencial de los terribles sucesos, agentes de la Policía Nacional de Ibiza tuvieron que intervenir en el lugar de los hechos, en el cruce entre la calle de Pere Francès y la del general Joan Pereyra i Morante, para tratar de calmar los ánimos. Al parecer, los efectivos del cuerpo de seguridad llevaron consigo escudos, lo que da algunas pistas de hasta qué punto los involucrados en la pelea eran peligrosos para la integridad de los agentes.

Una ambulancia

La misma fuente indica que es muy posible que hubiesen heridos porque observó que una ambulancia también se presentó en el lugar de la trifulca. El testigo no puede precisar ni cuánta gente estuvo involucrada en la pelea ni por qué se desencadenó la lucha ni cuántas personas terminaron con daños físicos ni de qué gravedad eran sus heridas.