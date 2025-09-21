Sucesos
Alarma en el barrio de es Pratet por una trifulca
La Policía Nacional intervino para detener una pelea callejera con armas blancas
Los vecinos del barrio de es Pratet se llevaron una muy desagradable sorpresa durante la tarde de ayer cuando varios individuos se enzarzaron en una trifulca callejera en la que utilizaron armas blancas. Según indica un testigo presencial de los terribles sucesos, agentes de la Policía Nacional de Ibiza tuvieron que intervenir en el lugar de los hechos, en el cruce entre la calle de Pere Francès y la del general Joan Pereyra i Morante, para tratar de calmar los ánimos. Al parecer, los efectivos del cuerpo de seguridad llevaron consigo escudos, lo que da algunas pistas de hasta qué punto los involucrados en la pelea eran peligrosos para la integridad de los agentes.
Una ambulancia
La misma fuente indica que es muy posible que hubiesen heridos porque observó que una ambulancia también se presentó en el lugar de la trifulca. El testigo no puede precisar ni cuánta gente estuvo involucrada en la pelea ni por qué se desencadenó la lucha ni cuántas personas terminaron con daños físicos ni de qué gravedad eran sus heridas.
- Tragedia durante unas vacaciones en Ibiza: un padre de familia quedó tetrapléjico tras un accidente buceando
- La Aemet alerta de un cambio del tiempo en Ibiza y Formentera: por fin llega el otoño
- Ibiza me encanta, pero no siento España por ningún lado': un visitante critica que nadie hable español en la isla
- Vava II, el yate de 150 millones que el empresario suizo Ernesto Bertarelli compró para regalar está en Ibiza
- Alarma por un incendio en un asentamiento de infraviviendas en Ibiza
- Unos depósitos de Sa Colomina permitirán aprovechar el agua que se perdía en un 'parking' del centro de Ibiza
- Un hombre armado se atrinchera en una vivienda en Ibiza
- Denuncian un intento de violación en un barrio de Ibiza