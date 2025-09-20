Suscríbete a Diario de Ibiza y llévate una entrada doble para el festival Sonorama Ribera en Ibiza

Sonorama Ribera aterriza en Ibiza los días 4 y 5 de octubre y, con Diario de Ibiza, tu entrada doble está garantizada al suscribirte a la edición digital anual. Por 39,99€, podrás elegir el día que prefieras y recoger dos invitaciones en taquilla presentando el correo de confirmación de tu suscripción.

Cartel por días

Viernes 4 : Carlos Ares, Travis Birds, Hinds, Santero y los Muchachos y muchos más.

: Carlos Ares, Travis Birds, Hinds, Santero y los Muchachos y muchos más. Domingo 5 (Sundayrama): Dillom y Barry B.

Además, también puedes participar en el sorteo de entradas en Instagram del Diario de Ibiza.

¿Cómo conseguir tu entrada doble?

Suscríbete a Diario de Ibiza (edición digital anual) por 39,99€. Introduce el código del día que quieras ir: SONORAMA (sábado) o SUNDAYRAMA (domingo). Con el mail de confirmación, recoge tu entrada doble en taquilla el día del festival.

Paso a paso para conseguirla

Entra en este enlace: https://micuenta.diariodeibiza.es/tp/suscripcion/tarifas?_ptid=%7Bkpdx%7DAAAAvJapo7PzcQoKcElDZlIwTUlwZRIQbWZxbTdmaW5qaDVsam5oaRoMRVhNVVM2MTQxR0JMIiUxODIzMmE4MGJjLTAwMDAzNmIxNzRzNHVvcWw3dTU4NGl0amwwKhdzaG93T2ZmZXJZSDFLQThGM0FGSzE3MTABOgxPVDdBOUszWExVWDFSEnYtcgDwJnRwbzhiNWRtYVoMMTk1LjUzLjg0LjI2YgNkd2No-9y5xgZwF3gMggEMT0ZCME40WTZITlox En la página, elige “Edición anual – Contenido web” (suscripción digital anual). Completa tus datos y procede al pago de 39,99€. En el campo de código promocional, introduce SONORAMA (si quieres la entrada para el sábado) o SUNDAYRAMA (si quieres la del domingo). Finaliza la suscripción y revisa tu correo: recibirás el mail de confirmación. El día del festival, acude a taquilla y muestra el correo de confirmación para obtener tu entrada doble.

¡Nos vemos en uno de los festivales del año en la isla!