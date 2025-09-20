El álbum
«Río» en la escalinata por la rotura de una tubería
«Dalt Vila del río». Así se refería irónicamente un vecino del casco histórico de Eivissa a la rotura de una tubería ayer en Dalt Vila, a causa de unas obras. El agua procedente de la cañería inundó, cerca de las cuatro de la tarde, parte de la escalinata de la calle des Portal Nou y obligó a los clientes del bar S’Escalinata a levantarse de las mesas corriendo.
